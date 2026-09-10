SEMAINE DE POKO : Après une césarienne : ces gestes à éviter

Après l’accouchement, débute la phase dite des « suites de couches ». Durant cette période, il est primordial de veiller à la bonne santé de la jeune maman, surtout en cas de césarienne, que celle-ci ait été programmée ou ait été réalisée en urgence parce que l’accouchement par voie basse n’était pas possible. Cette intervention chirurgicale implique, en effet, une période de récupération qui est importante pour la mère. Quelles sont les éventuelles restrictions durant les premières semaines du post-partum ? Outre les soins post-opératoires, notamment ceux à prodiguer à la cicatrice abdominale, il est essentiel de savoir ce qui est interdit pendant la période de convalescence après une césarienne.

Peut-on prendre un bain après une césarienne ?

Prendre un bain chaud est généralement déconseillé pendant les premières semaines suivant une césarienne. Cela peut augmenter le risque d’infection au niveau de la plaie. Privilégiez plutôt les douches rapides et tièdes jusqu’à ce que votre sage-femme ou médecin vous indique qu’il est à nouveau possible de prendre des bains.Evitez de porter de lourdes charges : quel que soit le mode d’accouchement, il est vivement déconseillé à toute nouvelle maman de porter un poids plus lourd que celui de son bébé.

Est-il possible de dormir sur le ventre après l’intervention ?

Il est déconseillé de dormir sur le ventre juste après une césarienne. Car, cela peut exercer une pression sur la zone abdominale et provoquer des douleurs, la cicatrice pouvant être sensible. Optez plutôt pour une position confortable sur le dos ou sur le côté, en utilisant des oreillers ou un coussin de grossesse/d’allaitement pour soutenir votre corps si nécessaire. Au fil du temps, vous pourrez à nouveau essayer de dormir sur le ventre, en étant à l’écoute de vos douleurs éventuelles. Néanmoins, si vous n’avez aucune douleur au ventre, au niveau de la cicatrice, et que vous ne parvenez pas à dormir autrement que sur le ventre, cela n’est pas interdit.

Reprise de l’activité physique et sportive

Avant toute chose, il est important de distinguer la pratique d’une activité physique qui consiste juste à “bouger” au quotidien (en allant acheter sa baguette de pain à pied, par exemple) de la pratique d’un sport, avec une certaine intensité et à une fréquence régulière. Après une césarienne, il est crucial de limiter toute activité physique intense pendant un certain temps. Faire des mouvements brusques, soulever des objets lourds et même prendre certaines postures, peuvent compromettre la cicatrisation de la plaie et augmenter le risque de complications post-opératoires. La reprise de vos activités physiques et sportives se fera en fonction de leur intensité, de votre degré d’inconfort et d’éventuelles complications chirurgicales : il est important de vous écouter et de suivre les conseils des professionnels de santé qui vous suivent (sage-femme, médecin, …).

« Certains médecins recommandent d’attendre environ six semaines avant d’envisager des rapports sexuels après une césarienne »

Quid de la reprise des rapports sexuels après une césarienne ?

L’accouchement par césarienne est une intervention chirurgicale qui nécessite une récupération physique. Pour retrouver une vie sexuelle épanouie en post partum, il est essentiel de vous écouter. Certains médecins recommandent d’attendre environ six semaines avant d’envisager des rapports sexuels après une césarienne. Cependant, chaque femme récupère à son propre rythme. Par ailleurs, l’état psychologique joue un rôle important dans la libido : certaines femmes peuvent se sentir bouleversées et épuisées par l’arrivée de leur bébé, au point de ne ressentir aucune envie sexuelle pendant des semaines. D’autres, en revanche, éprouvent le besoin de retrouver rapidement leur vie sexuelle. Il est primordial de prendre des précautions pour éviter toute déchirure si la cicatrisation de l’incision abdominale n’est pas totalement terminée. Ainsi, si certaines positions provoquent des douleurs, il est recommandé de ne pas insister et de changer de position.

Que faire en cas de douleur ou de rougeur au niveau de la cicatrice ?

En cas de douleur persistante, de rougeur ou de suintement de la cicatrice, consultez la sage-femme qui vous suit ou rendez-vous à la maternité pour une consultation.Après une césarienne, il est important d’écouter les signaux de douleur envoyés par votre corps, et de bien suivre les recommandations des professionnels de santé (gynécologue, sage-femme, médecin…) qui vous suivent et veillent à ce que la cicatrisation se fasse bien. Donnez-vous du temps pour récupérer, sans brûler les étapes, afin d’éviter toute complication et de pouvoir profiter pleinement de votre bébé !

Source : laboratoire-gallia