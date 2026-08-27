SEMAINE DE POKO : 5 conseils pour réussir son rôle de beau-parent dans une famille recomposée

Refaire sa vie vient avec son lot de défis, surtout quand votre nouvelle femme a des enfants, jeunes ou adultes. A une époque où les couples se font et se défont, les chances sont grandes qu’on se retrouve un jour à devenir beau-parent. Or, si la nouvelle réalité d’une famille recomposée, peut être une aventure palpitante, elle pose parfois des défis dont celui de se faire accepter par la progéniture de la nouvelle personne dans votre vie.Si vous voulez maintenir des liens familiaux sains, voici 5 conseils qui vous faciliteront la vie.

1. Etablir des règles communes

L’union de deux familles suppose aussi le chevauchement de deux styles d’éducation. Cela signifie qu’il faudra faire des compromis si vous voulez des relations familiales saines et harmonieuses. Il est recommandé d’ailleurs d’organiser une discussion en famille chaque fois qu’il faut prévenir les enfants, d’un changement. Faites-le avant de fixer de nouvelles règles.

2. Réserver des moments privilégiés avec les enfants en dehors de la famille

Très souvent, les enfants commencent par s’opposer à l’idée d’une belle grande famille recomposée. Par exemple, il se peut qu’un enfant espère encore une réconciliation entre ses parents séparés ou divorcés. Ou bien qu’il sente que le nouveau conjoint de son parent accapare toute l’attention de ce dernier. C’est pourquoi, il est recommandé de passer du temps en tête-à-tête avec votre enfant. Vous lui accorderez ainsi cette attention cruciale dont il a besoin. Votre nouveau conjoint peut faire de même avec votre enfant. Malgré tout, ces relations toutes neuves évolueront peut-être lentement, sans compter qu’elles peuvent dépendre de l’âge des enfants. Ainsi, les adolescents peuvent mal supporter l’autorité du beau-parent ou même la contester, tandis que les jeunes enfants y seront plus réceptifs. La solution, c’est de laisser les choses suivre leur cours. Parfois, les beaux-parents en font trop dans l’espoir de s’attirer les bonnes grâces des enfants. Mais, la plupart du temps, les enfants préfèrent laisser les liens se tisser d’eux-mêmes . S’ils ressentent que vous leur forcez la main ou que vous essayez d’acheter leur affection, ils vous repousseront ou s’éloigneront tout simplement. Dans certains cas, le nouveau conjoint jouera un rôle différent de celui du parent. Il sera plutôt comme une tante, un oncle ou un ami intime de la famille.

3. Créer des moments pour toute la famille

Les moments en famille comptent autant que ceux passés en tête-à-tête. Pensez à instaurer des traditions familiales pour resserrer vos liens. Bien entendu, le choix de celles‑ci dépendra de l’âge de vos enfants et de leurs goûts. Vous pourriez visionner une nouvelle série télévisée ou préparer des pizzas le dimanche, par exemple.

4. Organiser des réunions familiales pour favoriser le dialogue

Bien évidemment, il est primordial de savoir reconnaître et recevoir l’autre pour bien communiquer . Toujours selon elle, les rencontres familiales ont aussi leur utilité. L’idée est de permettre aux adultes et aux enfants de parler librement de ce qui les préoccupe et de trouver des solutions. Les parents et les beaux-parents peuvent accueillir les émotions des enfants sans nécessairement les partager. Cela encouragera les enfants à s’exprimer.

Rassemblés par Rahamatou SANON

Source : Sun Life