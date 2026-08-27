IL ETAIT TEMPS !
Face à la multiplication des méthodes de vérification de faux billets, sur les réseaux sociaux, la BCEAO a décidé de mettre les citoyens en garde contre ces publications dont certaines peuvent avoir de lourdes conséquences. Car, ces méthodes peuvent pousser certains à refuser de billets authentiques ou à accepter de faux billets. Pour mettre tout le monde à l’abri, la BCEAO recommande aux uns et aux autres de vérifier les informations sur son site officiel, dans la rubrique « Billets et pièces », plutôt que de se fier aux méthodes proposées sur la toile. Cette sortie de la BCEAO contribuera à sensibiliser les citoyens sur les informations relatives aux faux billets. En tout cas, il était temps que la BCEAO brise le silence sur le sujet.