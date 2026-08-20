IL ETAIT TEMPS !
Le Directeur provincial de l’éducation préscolaire, primaire et non formelle du Kadiogo, vient d’engager les chefs de Circonscription d’éducation de base (CEB) à mettre fin à la perception par les directeurs d’écoles, de frais d’établissement de certificat de scolarité, de relevés de notes des compositions et d’achat de chemises cartonnées. Quand on sait que le paiement desdits frais, constituait une difficulté pour les parents d’élèves, on ne peut que saluer cette mesure. En tout cas, il était temps qu’on mette fin à cette pratique afin de soulager un tant soit peu les parents d’élèves.