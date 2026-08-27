SANTE DES DENTS DES ENFANTS : Les parents doivent aussi s’impliquer

Une fois n’est pas coutume, le Fou que je suis va peut-être vous surprendre, en m’intéressant à la santé des dents de nos enfants. Et en la matière, la responsabilité parentale est cruciale pour instaurer des habitudes d’hygiène bucco-dentaire dès le plus jeune âge afin de prévenir les pathologies. Et le Fou que je suis, vous recommande de rendre le brossage ludique, de donner l’exemple et de superviser le brossage deux fois par jour. Je vous le conseille parce que, bien souvent, nos bouts de choux sont réfractaires au brossage de leurs dents. Les moyens, pourtant, ne manquent pas d’en faire un moment ludique. Les fabricants de dentifrices et de brosses à dents proposent bien des produits, spécialement conçus pour les plus jeunes. Choisissez donc ensemble, une brosse colorée avec une ventouse ou des dessins. Pour les dentifrices, vous avez le choix ! Il en existe des multicolores, et même certains au goût de chewingum ! Marquez chaque brossage sur un calendrier, et n’hésitez pas à utiliser un sablier pour l’aider à respecter le temps recommandé de 3 minutes. Bref, ayez l’esprit créatif. Il se brossera les dents avec d’autant plus de plaisir. Au-delà du côté ludique, choisissez une brosse à poils souples. Elle n’irritera pas ses gencives. N’oubliez pas de la changer tous les 3 mois, et utilisez toujours un dentifrice fluoré. Les dentistes conseillent une séance par jour jusqu’à 3 ans, deux de 3 à 6 ans puis trois… tout le reste de la vie ! Enfin, vous devriez prévoir une visite annuelle chez son dentiste. N’oubliez surtout pas que l’hygiène bucco-dentaire est un élément très important de la santé.

Il faudrait vous brosser les dents avec vos enfants de temps en temps

Ainsi, inculquer cette discipline aux enfants dès le bas âge, pourrait éviter plusieurs dommages dentaires tels que la carie, les mauvaises haleines, etc. Vous n’êtes pas sans savoir que les enfants ont besoin de suivi. Si vous voulez être sûr de l’hygiène bucco-dentaire de vos petits, il faudrait être constamment derrière eux, pour les encourager dans ce nouvel exercice. Sinon, eux, trouveront toujours des excuses, pour ne pas se brosser et avoir de vilaines dents et une mauvaise haleine. De son nom scientifique halitose, la mauvaise haleine peut être génétique. Dans ce cas, un tour chez votre médecin pourrait vous aider. Comme on le sait, les enfants ont tendance à imiter leurs parents. Il y a là, un moyen de les pousser à faire comme vous. Et dans ce cas, il faudrait vous brosser les dents avec vos enfants de temps en temps. En tout cas, lorsque votre temps vous le permet, il ne faudrait surtout pas hésiter à le faire. Transformez le brossage de dents en un moment de complicité avec un peu d’humour de temps en temps. Voilà quelques petites astuces que le Fou que je suis, veut partager avec vous, les parents. On se donne rendez-vous dans trois mois pour faire le bilan de toutes ces suggestions. Et si vous constatez qu’à l’issue de tout ce que je viens de dire, il n’y a pas d’évolution, c’est que j’ai encore besoin d’aide pour me libérer définitivement de ma folie.

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