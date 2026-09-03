SEMAINE DE POKO : Comment prendre soin de vos cheveux naturellement

L’entretien des cheveux n’est pas toujours chose aisée et ce, au regard de la prolifération des produits chimiques d’entretien. Dans le numéro de cette semaine, Mme Fadima Zerbo/Koné vous donne quelques conseils pour mieux entretenir naturellement vos cheveux. Lisez plutôt.

Le produit qu’on t’avait vendu comme un miracle… et qui a fini par te faire douter de tes propres cheveux.

Tu l’as peut-être déjà vécu.

Tu vois une publicité.

Tu lis des témoignages.

Tu vois une femme avec des cheveux magnifiques et tu te dis :

« Peut-être que c’est enfin le produit qu’il me faut. »

Alors tu achètes.

Tu appliques.

Tu attends.

Mais au lieu de voir tes cheveux s’améliorer…

Ils deviennent plus secs.

Ils cassent davantage.

Tu remarques des zones moins denses.

Et tu commences à te demander :

« Est-ce que le problème vient de mes cheveux ? »

Non.

Tes cheveux ne sont pas « difficiles ».

Et tu n’as pas forcément mal fait les choses.

Parfois, le problème vient simplement d’une routine ou de produits mal adaptés aux besoins réels de tes cheveux.

Les cheveux crépus ont naturellement une structure qui rend la répartition du sébum plus difficile sur toute la longueur. Ils peuvent donc être particulièrement sensibles à la sécheresse et à la casse.

Alors, concrètement, que faire ?

① Hydrate régulièrement tes cheveux

Un cheveu sec n’a pas besoin d’être constamment graissé : il a surtout besoin d’une routine qui apporte et aide à maintenir l’hydratation.

② Scelle l’hydratation

Après l’hydratant, utilise un produit adapté pour limiter la perte d’eau et protéger tes longueurs.

③ Réduis les manipulations

Peignages répétés, coiffures trop serrées et démêlage brutal peuvent favoriser la casse.

④ Protège tes longueurs

La nuit, privilégie un bonnet ou une taie en satin et évite les frottements inutiles.

⑤ Regarde la composition de tes produits

Un ingrédient n’est pas automatiquement « mauvais » parce qu’il porte un nom compliqué. Ce qui compte, c’est la formulation dans son ensemble, la concentration, ton type de cheveux et ta tolérance.

⑥ Et surtout : ne confonds pas pousse et rétention

Tes cheveux peuvent pousser à la racine et pourtant rester à la même longueur si les pointes cassent au fur et à mesure.

C’est justement cette approche que nous défendons :

Moins de promesses miracles, plus de conseils adaptés et de soins pensés pour prendre soin de tes cheveux

Pas pour te promettre l’impossible.

Mais pour accompagner une routine où l’objectif est simple :

prendre soin de tes cheveux, limiter la casse et apprendre à conserver ce que tu fais pousser.

Alors, avant d’acheter le prochain produit présenté comme « miraculeux », pose-toi une question :

« Est-ce vraiment ce dont mes cheveux ont besoin ? »

Parce que prendre soin de ses cheveux commence aussi par apprendre à les comprendre.

Mme Fadima ZERBO/KONE