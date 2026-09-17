SEMAINE DE POKO : 5 astuces pour renforcer ses ongles naturellement (1/2)

Vous en avez marre d’avoir les ongles mous et cassants ? Les produits chimiques, les lavages de mains trop fréquents ou encore les conditions climatiques peuvent abîmer vos mains et fragiliser vos ongles. Synonyme de féminité, les femmes aiment avoir les ongles longs. Or, plus ils sont mous, plus ils auront tendance à se casser, voire à se dédoubler. Alors, comment renforcer ses ongles ? Voici 5 astuces naturelles pour fortifier les ongles fragiles et les garder en parfaite santé.

Astuce n°1 : Le bicarbonate de soude, pour renforcer ses ongles naturellement

Soin DIY (do it yourself) très facile à réaliser, il vous suffit de mélanger une cuillerée de bicarbonate de sodium avec de l’eau tiède, puis de laisser tremper vos ongles pendant une dizaine de minutes. Grâce à sa richesse en sodium et ses nombreux bienfaits, vos ongles en ressortiront plus forts, plus résistants. Pour un effet blanchissant, nous vous conseillons d’appliquer le bicarbonate de soudium directement sur une brosse à dents préalablement humidifiée, puis nettoyer directement la surface de l’ongle.

Astuce n°2 : Les huiles végétales, alliées indispensables des ongles cassants

L’huile de ricin, pour des ongles forts

L’huile de ricin est une huile végétale 100% naturelle extraite par la pression des graines de ce même arbuste. Reconnue pour ses nombreux bienfaits pour la beauté de la peau et des cheveux, l’huile de ricin contient des acides gras essentiels qui aident à renforcer ses ongles, les nourrir et favoriser leur croissance. Cette huile miraculeuse à la texture visqueuse, est naturellement riche en vitamine E et en oméga-6 et 9. Elle contient des acides gras, notamment l’acide ricinoléique, qui lui procure des vertus ultra nourrissantes et protectrices. Pour avoir des ongles plus résistants, il vous suffit d’appliquer l’huile de ricin sur la surface et en dessous de l’ongle, puis patienter une dizaine de minutes avant d’appliquer votre vernis. Il est aussi possible de laisser tremper vos ongles dans un bain d’huile si nécessaire, puis masser délicatement vos cuticules avant de les rincer. Et enfin, pour un traitement intensif en cas d’ongles très abîmés, il est conseillé de laisser poser l’huile végétale toute la nuit de façon que vos ongles puissent en absorber tous les bienfaits. Au réveil, vos ongles seront alors régénérés, plein de vitalité.

L’huile d’amande douce, pour nourrir vos ongles

L’huile d’amande douce est riche en vitamines E et A, qui contribuent à renforcer et à hydrater vos ongles naturellement. Massez quotidiennement avec quelques gouttes d’huile d’amande douce, vos ongles et vos cuticules pour favoriser une croissance saine des ongles.

L’huile d’olive, pour durcir les ongles

Tout comme la peau, l’ongle étant en grande partie composé de kératine, il est important d’en prendre soin. L’huile d’olive est une huile végétale idéale quand on a les ongles striés ou dédoublés qui ont tendance à se casser. Pour cela, il suffit d’ajouter quelques gouttes de citron à deux cuillerées à soupe d’huile d’olive pour assouplir les cuticules et fortifier ses ongles. Massez délicatement pendant cinq minutes environ puis rincez. Ce soin naturel revitalisant est à faire deux fois par semaine pour retrouver des ongles brillants, plus résistants…

Source : miumlab.com

Rassemblé par Colette DRABO