IL ETAIT TEMPS !
La Fédération burkinabè de football (FBF) a décidé d’augmenter substantiellement la subvention accordée aux clubs et la prime du vainqueur du Faso Foot. Quand on sait que nos clubs éprouvent des difficultés à faire face aux charges inhérentes à leur fonctionnement, on ne peut que saluer cette décision de la FBF, d’autant plus qu’elle permettra au vainqueur du Faso Foot, d’avoir plus de moyens pour motiver les joueurs. En tout cas, il était temps que la FBF songe à soulager les clubs et le vainqueur du Faso Foot.