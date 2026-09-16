SEMAINE DE RAOGO

Coup de cœur : chapeau bas aux autorités pour la réduction du nombre d’accidents et de décès

L’entrée en vigueur de la vidéoverbalisation et l’obligation du port du casque ont contribué à réduire le nombre d’accidents, de morts et de blessés. Selon le bilan dressé par le ministère de la Sécurité, en un mois, 34 décès ont été évités ainsi que 112 blessés et ce, grâce aux nouvelles mesures. Toute chose qu’il convient de saluer. C’est la preuve que la sensibilisation et la verbalisation portent des fruits. En tout cas, beaucoup de citoyens ont compris que porter le casque, respecter le Code de la route, c’est protéger leur vie. Et c’est tant mieux. En tout cas, chapeau bas aux autorités pour la réduction du nombre d’accidents, de morts et de blessés !

Coup de gueule : haro sur les femmes qui abandonnent leur bébé !

Un bébé de sexe féminin d’un mois, a été retrouvé abandonné par sa génitrice, à Saonré à Ouagadougou, le 14 septembre dernier. C’est à se demander si certains n’ont pas une pierre à la place du cœur. Pendant que certains font des pieds et des mains pour avoir un enfant, d’autres préfèrent s’en débarrasser comme de simples ordures. Quelle ignominie ? Vivement que cette mère indélicate soit retrouvée et châtiée à la hauteur de son forfait ! En attendant, haro sur les femmes qui abandonnent leur bébé !