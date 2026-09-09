LA SEMAINE DE RAOGO

COUP DE CŒUR

Arrondissement 4 de Ouagadougou : bravo aux initiatives citoyennes !

Sous les auspices de la Délégation spéciale, de bonnes volontés, organisées en associations, se sont mobilisées pour réhabiliter une voie devenue impraticable. Il s’agit du tronçon qui relie l’Echangeur du Nord au feu situé non loin de l’hôpital Chyphra. Une telle initiative est à saluer à tout point de vue ; tant elle traduit l’engagement des citoyens à œuvrer aux côtés des dirigeants, pour le développement de la Nation. Bravo donc à toutes et à tous !

COUP DE GUEULE

Blessure d’un enfant par balles : non à la violence aveugle !

La scène se déroule à Koubri, du nom de cette commune rurale située au Sud-Est de Ouagadougou. En effet, un membre de la Délégation spéciale s’est rendu coupable d’un fait pour le moins répréhensible. Il a tiré sur le fils de son grand frère, le blessant grièvement. Que s’est-il passé pour que l’on en arrive là ? C’est la question que les uns et les autres se posent sans réponse. Toujours est-il que rien ne peut justifier un tel acte. Quand on est en colère, il faut toujours savoir maîtriser ses émotions au risque de se voir rattraper par ses propres turpitudes.