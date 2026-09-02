LA SEMAINE DE RAOGO
COUP DE CŒUR
Bitumage de voies à Ouaga : merci aux bonnes volontés !
Répondant à l’appel au patriotisme lancé par les plus hautes autorités, nombreuses sont les bonnes volontés qui laissent parler leur cœur. En effet, en plus des dons faits aux Personnes déplacées internes (PDI), ces particuliers, souvent de façon anonyme, contribuent à la réalisation ou au bitumage de certaines voies à Ouagadougou. Toute chose qui mérite d’être relevée et saluée ; tant ces gestes de solidarité valent leur pesant d’or. Merci donc à toutes et à tous ! La Nation vous le revaudra !
COUP DE GUEULE
Réglementation douanière : haro sur les fraudeurs récidivistes !
En dépit des campagnes de sensibilisation menées par les services des douanes, il s’en trouve des fraudeurs indécrottables qui continuent d’en faire à leur tête. En effet, se croyant plus intelligents, ils pensent pouvoir déjouer l’attention des services de contrôle qui, heureusement, veillent au grain. En tout cas, il vaut mieux pour les uns et les autres, toujours se conformer à la réglementation en vigueur pour autant qu’ils veuillent exercer librement leur activité commerciale.