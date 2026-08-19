LA SEMAINE DE RAOGO

Coup de cœur : chapeau bas à tous ceux qui portent le casque !

De plus en plus, on constate que de nombreux Ouagalais portent le casque en circulation. Preuve, s’il en est besoin, que la sensibilisation a porté fruit. En tout cas, beaucoup de citoyens ont compris que porter le casque, c’est protéger leur tête en cas d’accident de la circulation. Toute chose qu’il convient de saluer. En tout cas, chapeau bas à tous les motocyclistes qui portent le casque en circulation.

Coup de gueule : haro sur les vendeurs de produits phytosanitaires périmés !

Les services de contrôle ont saisi 11 036 cartons de produits phytosanitaires périmés pour une valeur d’environ 744,8 millions de F CFA. Quand on sait que ces produits périmés sont nuisibles à la santé des populations et à l’environnement, on ne peut que déplorer et condamner l’attitude des commerçants qui continuent de les écouler. En tout cas, haro sur les vendeurs de produits phytosanitaires périmés qui ne pensent qu’à faire de gros bénéfices au détriment de la santé des populations !