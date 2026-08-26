LA SEMAINE DE RAOGO :

Coup de cœur : Chapeau bas au ministère de la Santé !

Le ministère de la Santé a organisé, du 20 au 23 août 2026, le passage 2 de la campagne de chimio-prévention du paludisme saisonnier. Cette opération a ciblé plus de cinq millions d’enfants. Quand on sait que c’est cette catégorie de personnes qui est la plus touchée par le paludisme qui fait des ravages chaque année au Burkina, on ne peut que saluer cette action du ministère de la Santé. En tout cas, chapeau bas à ce ministère dont l’engament à éradiquer le paludisme au pays des Hommes intègres, n’est plus à démontrer !

Coup de gueule : haro sur les commerçants véreux !

Face à la forte demande en ciment, certains commerçants font de la rétention afin de pouvoir spéculer sur ce produit. C’est ainsi qu’un commerçant véreux a été pris la main dans le sac. En effet, il cachait une grande quantité de ciment. Une attitude pour le moins condamnable. Haro et mille fois haro sur ces commerçants véreux qui ne pensent pas à la souffrance des citoyens dont les chantiers sont à l’arrêt faute de ciment, mais plutôt au gros bénéfice.