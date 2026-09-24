IL ETAIT TEMPS !
La Chambre de commerce et d’industrie du Burkina Faso a lancé, le lundi 21 septembre 2026, le programme d’accompagnement intégré des entreprises industrielles. Plus de 34 milliards de F CFA sont ainsi prévus pour accompagner 100 entreprises à travers le territoire national. Une initiative qu’il convient de saluer car, les entreprises en général et celles industrielles en particulier, ne se portent pas toutes comme un charme. En tout cas, il était temps que les autorités songent à soutenir les entreprises en difficulté.