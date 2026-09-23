LA SEMAINE DE RAOGO

Coup de cœur : chapeau bas aux personnes intègres

C’est un magnifique exemple d’intégrité qui rappelle que la probité existe toujours au pays des Hommes intègres, malgré les tentations. A preuve, le téléphone portable d’un homme qui est tombé par inadvertance, alors qu’il était en pleine circulation, a été récupéré par un jeune homme qui l’a poursuivi jusqu’à son lieu de travail, pour le lui remettre. Il n’a pas réclamé un centime et a même refusé tout kopeck. Ce genre d’actes désintéressés et civiques redonnent foi en la nature humaine et montrent que l’honnêteté reste une valeur-refuge inestimable. En tout cas, chapeau bas à ce jeune intègre !

Coup de gueule : haro sur cet étudiant en médecine assassin !

Un étudiant en 7e année de médecine, est activement recherché pour homicide commis dans la nuit du 25 au 26 août 2026, dans le quartier Zongo de Ouagadougou. La vie est sacrée, dit-on, et nul n’a le droit de l’ôter à autrui. Cet acte est d’autant plus déplorable et condamnable que son auteur n’est autre qu’un homme dont la vocation est de sauver des vies. Vivement qu’il soit retrouvé et châtié à la hauteur de son forfait ! En attendant, haro sur cet étudiant assassin !