SEMAINE DE POKO : 5 astuces pour éviter le peignage douloureux de vos cheveux

Se coiffer ne devrait jamais être une torture. Et si chaque séance de peignage est douloureuse, cela veut dire qu’il est temps de revoir quelques habitudes. Les cheveux crépus et très bouclés ont besoin de douceur, de temps et surtout d’une bonne technique. Voici 5 astuces simples à appliquer pour un peignage sans douleur de vos cheveux.

Démêle toujours sur cheveux humides ou bien hydratés

Les cheveux très secs ont tendance à être plus difficiles à manipuler. Avant le démêlage, humidifie légèrement tes cheveux avec de l’eau ou utilise un spray hydratant. Tu peux ensuite appliquer un soin démêlant ou un leave-in pour faciliter le passage du peigne. L’objectif n’est pas de détremper les cheveux, mais de leur apporter suffisamment de souplesse pour travailler sans tirer.

Utilise les bons outils

Tous les peignes ne sont pas adaptés à tous les cheveux. Pour les cheveux crépus, privilégie un peigne à dents larges ou une brosse conçue pour le démêlage. Evite les petits peignes à dents très serrées lorsque tes cheveux sont fortement emmêlés. Un mauvais outil peut augmenter les tensions, la casse et rendre le coiffage beaucoup plus désagréable.

Commence toujours par les pointes

C’est une règle essentielle. Ne commence pas directement par la racine lorsque les cheveux sont emmêlés. Commence par les pointes, défais progressivement les nœuds, puis remonte petit à petit vers les longueurs et enfin vers les racines. Cette technique permet de limiter les cheveux qui s’accumulent dans le peigne et évite de tirer inutilement sur le cuir chevelu.

Sépare tes cheveux en plusieurs sections

Vouloir démêler toute la tête en une seule fois, est une source fréquente de douleur. Alors, divise ta chevelure en 4, 6 ou même 8 sections, selon sa densité et travaille tranquillement une section après l’autre. Tu auras davantage de contrôle sur tes cheveux et tu pourras mieux identifier les zones très emmêlées.

Sois douce et patiente

Un nœud résistant ne signifie pas qu’il faut tirer plus fort ! Lorsque tu rencontres une difficulté, arrête-toi. Utilise tes doigts pour séparer délicatement les cheveux autour du nœud avant de reprendre avec le peigne. Et surtout, ne transforme pas chaque séance de coiffage en combat avec tes cheveux

Conclusion : une routine régulière, des soins adaptés et une manipulation douce peuvent rendre le coiffage beaucoup plus facile. Et si la douleur vient surtout du cuir chevelu plutôt que des cheveux, il ne faut pas simplement l’ignorer. Une sensibilité importante peut aussi être liée à une coiffure trop serrée, à une irritation du cuir chevelu ou à certaines habitudes de coiffage. Tes cheveux n’ont pas besoin qu’on les force. Ils ont besoin qu’on les comprenne.

Fadima Zerbo/Koné, conseillère en soins de la peau noire et des cheveux crépus

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