RETOUR DES ELEVES DANS LES CLASSES : Chers parents, veillez à l’hygiène corporel de vos enfants

Depuis hier, 1er octobre 2026, les enfants du Burkina Faso sont de retour dans les salles de classe. A mon époque, on quittait les champs pour retourner à l’école du « Blanc » pour, comme l’écrit Cheik Hamidou Kane dans L’Aventure Ambiguë, apprendre à « lier le bois au bois ». Pour nous autres, le temps a passé. Aujourd’hui, dans un environnement et un contexte différents, nos enfants ont pris la relève avec le même objectif : chercher le savoir qui construit. Bref, pour moi le fou, voir de milliers d’enfants burkinabè prendre le chemin de l’école, constitue un motif de fierté. « La moisson de nos champs lassera les faucilles. Et les fruits passeront la promesse des fleurs », disait François de Malherbe. Je fonde ainsi l’espoir et j’implore le Ciel que l’année scolaire 2026-2027 soit couronnée de succès pour tous. A tous les élèves de mon pays, je souhaite bonne et heureuse année scolaire. Cela dit, moi le « fou », je profite glisser un sujet qui risque de ne pas plaire à tout le monde : l’hygiène corporel des enfants. Hier, en observant depuis mon cabaret à Saponé, j’ai vu beaucoup d’élèves bien habillés, propres et soignés. Je dois le reconnaître, moi-même, je ne suis pas un exemple de propreté et d’hygiène.

Le manque d’hygiène corporel d’un enfant gène ses camarades et enseignants

D’ailleurs, qui tiendra rigueur à un fou de ne pas être propre ? Malgré tout, j’interpelle sur la nécessité de faire en sorte que les enfants partent en classe, propres et soignés. Car, j’ai l’impression que certains élèves sont laissés à eux-mêmes. Ils arrivent à l’école sales, crasseux, emportant avec eux des odeurs désagréables. D’abord, pour un bon apprentissage, être sale n’est jamais un bon allié. L’esprit et le corps de l’enfant ont besoin d’aération pour mieux respirer et écouter les enseignements. Ensuite, en plus d’être source de maladies pour l’enfant, le manque d’hygiène corporel d’un enfant gène ses camarades et enseignants. Avec les effectifs souvent pléthoriques, les classes peuvent se trouver irrespirables avec bien évidemment des risques de maladies contagieuses. Chers parents, veillez donc à l’hygiène corporel de vos enfants ! En disant cela, je parle à tous les parents, mais surtout aux mamans sur qui on peut surtout compter pour régler ce problème d’hygiène des enfants. Au-delà des parents, l’ensemble des acteurs du monde scolaire doivent se donner la main pour faire de l’hygiène à l’école, une question importante qui mérite une bonne réponse.

Le « Fou »