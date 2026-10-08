PERIODE DE MENSTRUATIONS : Ces 10 comportements à bannir

Se sentir plus propre pendant ses règles peut pousser certaines femmes à multiplier les douches. Pourtant, une toilette excessive, surtout lorsqu’elle concerne la zone intime, peut perturber la flore vaginale et favoriser l’apparition d’infections. Voici 10 comportements à éviter durant cette période.

Trop se laver

Prendre plusieurs douches par jour pendant les menstruations n’est pas nécessaire. Selon plusieurs sources de gynécologues professionnels, une toilette excessive, surtout avec du savon au niveau du vagin, peut perturber la flore vaginale et favoriser des infections. Le vagin se nettoie naturellement.

Porter des vêtements trop moulants ou serrés

Les jeans très serrés et les vêtements qui compriment le ventre peuvent accentuer l’inconfort, surtout en cas de ballonnements ou de crampes. Les professionnels conseils des vêtements plus amples permettent de se sentir davantage à l’aise.

Arrêter complètement le sport

Les règles ne nécessitent pas forcément l’arrêt de toute activité physique. Une activité adaptée à votre niveau peut contribuer à réduire les crampes, la fatigue et certains symptômes liés aux menstruations. La pratique du sport (avec modération ), pendant les règles, est conseillée par plusieurs gynécologues.

Supporter les règles douloureuses

Des règles très douloureuses ne doivent pas être systématiquement considérées comme normales. Lorsque les douleurs sont fortes, inhabituelles ou handicapantes, il est préférable d’en parler à un médecin, une sage-femme ou un gynécologue.

Avoir des rapports non protégés

Les règles ne constituent pas une méthode contraceptive. Une grossesse reste possible pendant cette période, notamment lorsque les cycles sont courts ou irréguliers. Le préservatif permet également de réduire le risque de transmission des IST.

Négliger son temps de sommeil

La fatigue peut être plus importante pendant les menstruations. Réduire son temps de sommeil peut accentuer cette sensation d’épuisement et rendre cette période plus difficile à supporter. Il est donc important de conserver un repos suffisant.

Abuser des aliments gras, sucrés et salés

Les envies de produits très gras, sucrés ou salés peuvent être plus fortes pendant les règles. Une consommation excessive de sel peut favoriser la rétention d’eau et les ballonnements. Une alimentation équilibrée reste préférable durant cette période.

Boire trop de café

Une consommation importante de caféine peut aggraver certains symptômes chez certaines femmes, notamment les troubles du sommeil, l’anxiété ou l’inconfort menstruel. Il est donc préférable de limiter les excès de café pendant les règles.

Oublier ses protections hygiéniques

Sortir sans protection de rechange peut être problématique en cas de flux important ou de changement nécessaire dans la journée. Il est conseillé d’avoir toujours une protection adaptée à son flux dans son sac, afin d’éviter les infections vaginales.

Se faire épiler pendant les règles

Pendant les menstruations, la peau peut être plus sensible, ce qui peut rendre l’épilation plus douloureuse et favoriser les rougeurs ou les irritations. Si possible, il est préférable de reporter l’épilation, notamment celle des zones intimes, à un autre moment du cycle.

Conclusion : Les règles ne doivent donc pas être synonymes d’inconfort supplémentaire. En adoptant de bonnes habitudes, en restant attentive aux réactions de son corps et en évitant les gestes qui peuvent fragiliser la santé intime, cette période peut être mieux vécue. En cas de fortes douleurs, de saignements inhabituels ou de symptômes persistants, une consultation médicale reste recommandée.

Source : Linfodrome

Rassemblé par Colette DRABO