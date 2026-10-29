SEMAINE DE POKO : Des boutons laissent-ils des traces sombres sur les peaux foncées ?

C’est un cercle vicieux bien connu. Un bouton d’acné apparaît, s’enflamme, puis disparaît. Mais à sa place, une tache brune ou noire s’installe pour des mois. Avant même qu’elle ne s’estompe, un nouveau bouton surgit. Résultat : le teint donne l’impression d’être constamment marqué. Ce phénomène porte un nom médical : l’hyperpigmentation post-inflammatoire (HPI). Contrairement aux idées reçues, “cela n’a aucun rapport avec un manque d’hygiène ou une peau mal nettoyée”, rappellent les experts en dermatologie. C’est une réaction purement biologique.

Le mécanisme de l’empreinte pigmentaire

Lorsqu’une agression (comme un bouton) crée une inflammation, la peau active son système de défense. Chez les peaux riches en mélanine, cette agression suractive les mélanocytes, les cellules qui fabriquent les pigments. Elles produisent alors un excès de mélanine qui vient littéralement “tatouer” le derme. Les données cliniques confirment que cette réponse pigmentaire est structurellement plus intense, profonde et durable sur les peaux foncées.

L’erreur majeure : vouloir décaper la tache

Le piège absolu est de traiter la tache par la force. Percer le bouton, le gratter, multiplier les gommages abrasifs ou superposer des produits éclaircissants, agressifs ne fait qu’entretenir l’incendie cellulaire. Une peau noire agressée se défend en produisant encore plus de mélanine : c’est l’effet rebond assuré.

La stratégie scientifique en 3 étapes concrètes

Pour casser définitivement ce cycle, la science dermatologique impose de changer de paradigme :

Traiter la source avant l’effet : il est inutile de cibler la tache si de nouveaux boutons apparaissent. La priorité absolue est de stopper l’acné active avec une routine ultra-douce (nettoyant sans savon, hydratant non comédogène). Introduire des molécules régulatrices : pour stabiliser la mélanine sans irriter le tissu cutané, misez sur des actifs validés par la recherche comme l’acide azélaïque (qui traite simultanément l’acné et les taches), la niacinamide (anti-inflammatoire) ou la vitamine C le matin. Bloquer le carburant des taches : les UV. Même par temps nuageux, les rayons ultraviolets stimulent les mélanocytes et fixent les pigments. L’application quotidienne d’une crème solaire SPF 30 ou 50, garantie sans effets gris, est indispensable pour permettre à la peau de s’auto-réparer.

La charte des bons réflexes

Privilégier le nettoyage à l’eau tiède, les massages légers du bout des doigts, et la patience (le renouvellement cellulaire complet prend au moins 28 jours).

Bannir les brosses nettoyantes rudes, l’alcool dénaturé, et le changement de produits toutes les deux semaines.

La peau noire n’a pas besoin d’être décapée pour être saine. Elle exige de la précision, de la douceur et de la régularité. Si les marques persistent, une consultation chez un dermatologue expert des peaux mélanodermes reste la démarche la plus sûre.

Fadima ZERBO/KONE, conseillère en soins de la peau noire et des cheveux crépus

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