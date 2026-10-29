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BONJOUR


Quand vous vous rendez dans certaines mairies pour l’établissement d’extraits d’acte de naissance, on vous donne un délai très long pour être servi. Et dans le même  temps, il se trouve « des démarcheurs » sur place qui vous disent qu’ils sont prêts à vous faire servir plus tôt, moyennant quelques billets de banque. Ce qui laisse croire à une forme de complicité entre ces « facilitateurs », si on peut les appeler ainsi, et des agents de l’état civil. Et ce, dans le souci de faire débourser plus qu’il n’en faut aux usagers. Toute chose qu’il convient de déplorer !

 

Anyi YELE


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