ELECTION A LA FIFA : Les grandes manœuvres ont commencé

Réunie en Assemblée le samedi 21 novembre à Abuja, au Nigeria, la Confédération africaine de football (CAF) a réaffirmé son soutien au président sortant de la Fédération internationale de football association (FIFA), Gianni Infantino. Candidat à sa propre succession, l’Italo-Suisse a été acclamé sous les yeux de son rival Philippe Diallo. Ce soutien ferme et sans équivoque de la CAF et de nombreuses fédérations africaines, à Gianni Infantino, selon certaines sources, s’explique principalement par la dépendance financière des associations africaines vis-à-vis des financements du programme FIFA Forward. Car, pour vanter son bilan à la tête de la faîtière du football mondial, Infantino a toujours mis en avant son action en faveur du football africain, notamment l’élargissement de la participation africaine à la Coupe du monde (10 pays), et les investissements dans les infrastructures, les terrains et les sièges de fédérations. Les besoins financiers des fédérations ont également pesé dans la fidélité affichée envers la FIFA, quand on sait que de nombreuses fédérations africaines s’appuient sur les fonds versés par la FIFA, pour fonctionner et développer le football local. Cela dit, malgré ce soutien qui semble lui laisser le champ ouvert, face à ses concurrents dont Philippe Diallo (président de la Fédération française de football (FFF), soutenu par l’Union des associations européennes de football (UEFA) et le Japonais Kozo Tashima, force est de constater que le pari n’est pas encore gagné pour l’actuel Président de la FIFA, dont le mandat à la tête du football mondial, n’a pas toujours été un long fleuve tranquille. En effet, dans la course à la présidence de la FIFA, dont l’élection est prévue pour le 17 ou 18 mars 2027 à Rabat, plusieurs facteurs politiques, financiers et juridiques pourraient le fragiliser, face au candidat de l’UEFA, Philippe Diallo. D’abord, sa gouvernance jugée solitaire et opaque, que son principal challenger a dénoncée tout en proposant une gouvernance « collégiale et transparente » ,s’il est élu.

La campagne est donc ouverte, et chacun affûte ses armes

Ensuite, ses récents choix dont la révélation d’un projet élaboré en coulisses visant à ouvrir la Coupe du monde à des fonds d’investissement privés, ont heurté une partie du monde du football, et pourraient servir d’angles d’attaque à son rival, Philippe Diallo. Sans oublier sa proximité avec le président américain Donald Trump, illustrée par la remise d’un « prix de la Paix » de la FIFA à ce dernier, et qui a suscité de vives critiques. En tout cas, en attendant le verdict final prévu pour le mois de mars 2027, on peut d’ores et déjà, affirmer que les grandes manœuvres ont commencé. Dans ce « duel à mort » Infantino-Diallo, les états-majors de campagne peaufinent leurs stratégies. Du côté du président sortant, on prône l’union sacrée. Gianni Infantino, qui affronte Phillipe Diallo, peut être assuré du soutien de ses alliés de la CAF, du moins, de façon officielle. De son côté, le candidat de l’UEFA, Philippe Diallo, qui aura du grain à moudre concernant la présidence de Infantino, marquée par une succession d’affaires judiciaires, financières, éthiques et politiques, ne se privera pas de jouer à fond cette carte pour affaiblir son adversaire aux yeux des électeurs. La campagne est donc ouverte, et chacun affûte ses armes. Il ne reste plus qu’à souhaiter qu’elle soit moins agressive, et beaucoup plus courtoise.

ST