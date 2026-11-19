RENCONTRE XI, POUTINE, TRUMP A SHENZHEN EN CHINE : Que peut en attendre l’Afrique ?

C’est un sommet inédit qui s’est tenu le 19 novembre dernier à Shenzhen en Chine, entre le président chinois XI Jinping et ses homologues russe, Vladimir Poutine, et américain, Donald Trump. Une rencontre historique entre les chefs d’Etat de trois des plus grandes puissances mondiales, placée sous le signe de la recherche de la « paix dans le monde », selon Pékin qui accueille la rencontre et qui a exprimé sa volonté d’apporter son aide pour mettre fin au conflit en Ukraine. Même son de cloche du côté de Washington qui a embouché la même trompette et dont le président, Donald Trump, a ajouté à son programme, une rencontre en tête-à-tête avec le patron du Kremlin, en marge du sommet de la coopération économique Asie-Pacifique. C’est dire l’importance de cette rencontre à trois, de Shenzhen, qui intervient dans un contexte de fortes tensions dans le monde. Notamment la guerre en Ukraine où l’une des parties au sommet, en l’occurrence la Russie, est engagée depuis quatre ans maintenant. Mais aussi le conflit avec l’Iran dans lequel est englué le Pays de l’Oncle Sam depuis plusieurs mois. C’est dire si, à bien des égards, ce sommet des trois grands se justifie si l’objectif premier reste la sauvegarde de la paix dans le monde. Mais que peut en attendre l’Afrique ? La question est d’autant plus fondée que d’Est en Ouest et du Nord au Sud, le continent noir est tout aussi tourmenté par les conflits alors qu’il n’est visiblement pas au centre des préoccupations des participants au sommet de Shenzhen. Pour autant, l’Afrique n’est pas en reste, quand on sait les impacts que les guerres en Ukraine et en Iran, ont sur le quotidien des Africains, en termes de renchérissement du coût de la vie.

On peut craindre que ce sommet tripartite ne débouche sur des arrangements entre participants

D’abord, la pénurie des céréales qui a entraîné une flambée des prix des produits alimentaires suite au déclenchement du conflit entre Kiev et Moscou. Ensuite, la hausse vertigineuse des prix du pétrole suite au dérèglement de l’approvisionnement mondial après l’éclatement de la guerre au Moyen-Orient. Toujours est-il qu’entre perturbations économiques, alimentaires, sécuritaires et géopolitiques qui ont accentué sa vulnérabilité face aux crises mondiales, et hausse des prix de l’énergie et des engrais, l’Afrique continue de pâtir des conséquences de ces guerres si loin et si proches, qui ne sont pas prêtes à connaître leur épilogue. C’est en cela que les pourparlers de Shenzhen sont importants pour l’Afrique, parce qu’ils pourraient avoir un impact sur le continent noir, s’ils débouchaient sur l’objectif de la paix, dans ces importants foyers de tensions dans le monde. Mais quelles chances a-t-on d’y parvenir, quand les autres parties aux conflits, aussi bien en Ukraine qu’en Iran, sont absentes à ces pourparlers ? Quand on sait qu’il est difficile de faire la paix avec quelqu’un, sans la présence de ce dernier, l’on peut craindre que ce sommet tripartite ne débouche sur des arrangements entre participants, au détriment des autres acteurs internationaux absents. De là à penser que c’est une rencontre entre grandes puissances pour s’entendre sur la façon de régenter le monde sans se marcher sur les plates-bandes, il y a un pas que d’aucuns ont vite fait de franchir.

La paix dans le monde sera toujours une arlésienne tant qu’elle restera une question d’intérêts

C’est dire si dans ce sommet de Shenzhen, il y a des non-dits et sans doute des intérêts à défendre, au-delà de ce qui a été annoncé. Cela est de bonne guerre. Mais attention à ne pas déplacer les problèmes. Car, si dans la forme, les intentions annoncées de sauvegarder la paix dans le monde, sont louables, dans le fond, on peut trouver à redire sur la démarche qui a consisté à ne pas associer les autres parties au conflit. Et, au-delà des frustrations, cela pourrait conduire à des suspicions qui contribueraient à creuser davantage le fossé de la méfiance avec les autres acteurs internationaux. Et tout porte à croire que tant qu’on continuera de botter en touche sans prendre le taureau de certains conflits par les cornes, les grands de ce monde auront beau se réunir en cercles plus ou moins restreints, la paix dans le monde sera toujours une arlésienne tant qu’elle restera exclusivement une question d’intérêts. Et ce sont les faibles comme l’Afrique, qui en paieront toujours le plus fort prix.

« Le Pays »