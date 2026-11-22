LA CITE SANS VERTU
Il y a des gens qui, il faut le dire, n’ont aucun respect pour le bien public. Si fait qu’ils s’en soucient comme d’une guigue. C’est ce qui fait que certains, pour une panne qu’ils peuvent réparer le plus rapidement possible, préfèrent laisser faire jusqu’à ce que les choses se compliquent. C’est ce qui fait que pendant longtemps, certains engins immatriculés fond rouge, étaient sur cale, et ce, alors même qu’ils pouvaient encore servir. C’est la triste réalité dans notre pays où bien des gens, dans l’Administration publique, se croient tout permis. Il faut que la donne, dans l’intérêt supérieur de la Nation, change.
Cicéron
A lundi prochain