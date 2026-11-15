LA CITE SANS VERTU
On voit des gens qui, pendant qu’ils fument la cigarette, manipulent des substances hautement inflammables. Si ce n’est pas de l’insouciance, cela y ressemble fort ; tant cette manière de faire défie tout bon sens. En fait, on a parfois l’impression que certains ne croient au pire que lorsqu’ils en sont victimes. Ils veulent voir avant d’y croire si bien qu’ils font tout ou presque avec légèreté. Ce faisant, ils oublient que l’on ne vit qu’une seule fois et que le mieux, en toute chose, c’est de savoir raison garder en prenant soin de soi.
Cicéron
A lundi prochain !