LA CITE SANS VERTU
Il y a des gens qui, quand ils entrent en colère, ne se maîtrisent plus, ne se contrôlent plus, et sont prêts à tout, quitte à le regretter quelques instants plus tard. Ces cas, il en existe aussi bien dans notre entourage familial que professionnel. Quand on sait que la colère est mauvaise conseillère, et qu’elle pousse très souvent à des excès, il y a lieu de savoir raison garder et cela, quelle que soit la situation face à laquelle on se retrouve. Car, il ne sert à rien d’agir sous l’effet de l’émotion pour finalement se retrouver groggy de ses propres turpitudes. Voyez-vous ? Savoir dominer sa colère est une vertu que les uns et les autres devraient cultiver. Il y va de leur intérêt.
Cicéron
A lundi prochain !