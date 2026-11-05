SEMAINE DE POKO : Ces dix profils d’hommes à éviter

D’après une étude publiée dans la revue Nature Humane Behaviour, il y a certains hommes aux comportements douteux, qu’il vaut mieux fuir, le plus tôt possible, pour s’assurer de ne pas avoir de mauvaises surprises. Chez certaines personnes, les défauts apparaissent très vite. Il est important de les prendre en compte avant d’être aveuglé par les sentiments amoureux. Découvrez ces dix types de caractères qui pourraient s’avérer problématiques et qui ressortent le plus dans le rapport.

L’homme possessif et jaloux

Si un homme se montre très rapidement jaloux et possessif, ce n’est pas mignon ni attachant, il faut le prendre pour ce que c’est : un signal inquiétant. Votre vie vous appartient ; vous avez le droit de fréquenter qui vous voulez. A lui de travailler sur sa possessivité.

Celui qui veut vous changer

Un homme qui vous critique, qui plus, dès les premiers rendez-vous, est un homme à fuir. Vous ne devez pas changer pour lui plaire !

Celui qui vit encore chez ses parents à plus de 30 ans

Attention également à ceux qui n’ont jamais quitté le logement familial, et qui ont tendance à trop se faire chouchouter par leurs parents. Ces derniers pourraient s’avérer envahissants dans votre relation, et cet homme risquerait de vous demander de tout faire si vous vous installez ensemble. Vous deviendriez un substitut de ses parents puisqu’il n’a jamais appris à vivre seul.

Le colérique

Un homme colérique pourrait être un homme violent, verbalement comme physiquement. Si, en début de relation, il pique déjà fréquemment des colères, c’est un signal à prendre en compte pour ne pas aller plus loin.

Celui qui n’est pas autonome

Certains hommes n’ont jamais été confrontés à une vie en autonomie : ils se reposent sur les autres pour gérer leur ménage, leurs courses, leurs impôts. Entamer une relation avec un homme pas débrouillard, c’est s’assurer un partage des tâches inéquitable par la suite.

Le macho

Si l’homme que vous avez rencontré considère que les femmes valent moins que lui, il faut éviter d’aller plus loin. Il ne changera pas pour vous, et ses valeurs sont, de toute évidence, rétrogrades et irrespectueuses.

Celui qui ne veut pas s’engager

Si vous avez, de votre côté, le désir de vous engager et que vous sentez qu’en face, votre nouveau compagnon n’est pas réceptif à cette idée et ne le sera probablement jamais, il vaut mieux arrêter les frais.

Le narcissique

Enfin, méfiez-vous d’un homme qui ne pense qu’à lui et fait toujours passer ses propres intérêts avant vous.

L’instable

Une personne instable aura tendance à être trop impulsive, à avoir une humeur changeante et une très grande émotivité, pouvant aller jusqu’au rejet de sa personne. Ce trait de caractère est difficilement compatible avec une relation durable.

Celui qui veut tout contrôler

Il va exercer une forte pression sur vous, pour vous contraindre à vous comporter selon ses désirs. C’est également très toxique pour la relation du couple.En analysant le comportement d’un homme lors de votre première rencontre, vous arriverez rapidement à identifier certains red flags. Après tout : et si on normalisait enfin le fait de mettre un “stop” à quelqu’un dès le premier signal négatif ? Vous êtes désormais prévenues…

Source : medisite.fr