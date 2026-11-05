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IL ETAIT TEMPS !


Des vendeurs illicites de tickets d’accès au Salon international de l’artisanat de Ouagadougou (SIAO) ont été appréhendés par la Police nationale. En effet, leur stratégie consistait à payer des tickets d’entrée en grand nombre pour les revendre à des prix plus élevés que les tarifs officiels. Vraisemblablement, c’est une pratique qui avait cours depuis des années pour ne pas dire, d’édition en édition. Heureusement que les auteurs ont été pris, la main dans le sac. Il était vraiment temps !


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