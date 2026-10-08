IL ETAIT TEMPS !
Fin d’activité illicite d’un homme à Ouagadougou. Kouka, puisque c’est ainsi qu’on l’appelle, exerçait autour du Lycée mixte de Gounghin comme mécanicien de nuit, d’engins à deux roues. Mais dans le fond, il vendait plutôt de la cocaïne, du chanvre indien ainsi que des comprimés de Tramadol. En plus de ces produits, les enquêteurs auraient aussi découvert chez le même supposé mécanicien, une balance destinée à la pesée des produits et une somme d’argent de 70 000 F CFA. Le moins que l’on puisse dire, c’est que l’interpellation de ce trafiquant est une œuvre de salubrité publique qu’il convient de saluer à sa juste valeur. Car, elle vise à protéger la jeunesse et à lutter contre la cession et la vente de drogue. En tout cas, il était temps que ce trafiquant de drogue soit appréhendé.