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IL ETAIT TEMPS !


Dans un message rendu public, les sapeurs-pompiers interpellent les uns et les autres sur certains comportements à l’occasion d’accidents de la circulation. Il s’agit notamment des attroupements inopportuns et les séances de photographies auxquelles se livrent certains, et qui ne sont pas de nature à faciliter la tâche aux secouristes. En tout cas, cette interpellation émanant des sapeurs-pompiers, a toute sa raison d’être, surtout quand on sait que certains badauds, par leurs comportements, s’exposent eux-mêmes à d’énormes risques de danger. Il était temps !

 


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