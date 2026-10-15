IL ETAIT TEMPS !
Dans un message rendu public, les sapeurs-pompiers interpellent les uns et les autres sur certains comportements à l’occasion d’accidents de la circulation. Il s’agit notamment des attroupements inopportuns et les séances de photographies auxquelles se livrent certains, et qui ne sont pas de nature à faciliter la tâche aux secouristes. En tout cas, cette interpellation émanant des sapeurs-pompiers, a toute sa raison d’être, surtout quand on sait que certains badauds, par leurs comportements, s’exposent eux-mêmes à d’énormes risques de danger. Il était temps !