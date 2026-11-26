IL ETAIT TEMPS !
En sa séance du 19 novembre 2026, le Conseil des ministres a adopté le projet RAAGA, dont l’objectif est de moderniser des infrastructures marchandes au Burkina. Autrement dit, le gouvernement entend franchir un nouveau cap avec la construction de trois marchés modernes à Ouagadougou et à Bobo- Dioulasso et ce, pour un montant de près de 104 milliards de F CFA. Quand on sait que les marchés constituent de véritables leviers du développement économique, on ne peut que saluer une telle mesure. Il était temps !