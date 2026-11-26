ASSAINISSEMENT DU MILIEU DE LA CHEFFERIE COUTUMIERE : Le respect de l’institution est à ce prix

Il y a quelque chose qui retient mon attention. Au départ, je semblais ne pas y accorder de l’importance, préoccupé que j’étais à chercher ma pitance quotidienne. Il s’agit, en effet, de la destitution de chefs coutumiers ou de notables, à laquelle l’on assiste depuis quelque temps. Bien des Burkinabè ont pu, comme moi, faire le constat ; tant les faits parlent d’eux-mêmes. Tout a commencé, si ma mémoire est bonne, le 8 mai dernier où le Boussoum Wayalguin Wapassi Naaba Ligdi, notable du chef de Wayalguin, a été destitué par la Cour royale de Boussouma pour, dit-on, des « manquements aux règles de conduites et comportements jugés indignes ». J’avais personnellement cru à un fait isolé si bien que je ne m’y étais pas attardé outre- mesure. Mais grande a été ma surprise, lorsque le 14 octobre dernier, j’apprends que le Gounga Naaba Koloum Buudu, en tant que ministre du roi, a été aussi déchu par la Cour royale de Tenkodogo pour des faits présumés d’escroquerie, d’abus de confiance et d’usurpation de titre. Là, j’étais resté sans voix, ne sachant pas que je n’étais pas encore au bout de mes peines. Car, un peu plus d’un mois, on apprend, à la surprise générale, la destitution du chef de quartier Bourkina pour « défaut d’allégeance et manquements aux usages coutumiers », par la Cour royale du Lallé à Koudougou qui lui reproche, dit-on, son attitude lors des Nuits atypiques de Koudougou (NAK). Trois chefs ou notables destitués ou déchus en moins d’un an, c’est fort de café. Cela, à mon avis, traduit la ferme volonté des autorités coutumières de mettre de l’ordre dans leurs rangs. Toute chose que l’on ne peut que saluer à sa juste valeur. Car, il faut le reconnaître, il y a des chefs ou notables qui ne sont pas dignes de ce nom. Certains posent des actes qui ne les honorent pas tandis que d’autres se croient tout permis.

On risque de jeter le discrédit sur une institution qui joue un rôle central

Or, un chef coutumier ou traditionnel doit incarner des valeurs telles que l’intégrité, l’impartialité, la sagesse et avoir le sens de l’écoute. Et ce n’est pas tout. Un chef doit être un rassembleur et son domicile, il faut le relever, doit être accessible à tous les membres de la communauté et cela, sans distinction de rang social ou d’âge. En d’autres termes, au Burkina Faso, la cour d’un chef est le lieu, par excellence, du refuge et d’entraide pour les personnes vulnérables. On est né trouver les choses ainsi. Et conscient de la responsabilité qui est la sienne, un chef, lors de la prise de parole, pèse ses mots, tout en évitant que ses déclarations publiques alimentent des erreurs ou enveniment des conflits. Voyez-vous ? Etre un chef ou un notable, c’est une lourde responsabilité. En plus d’être ouvert d’esprit, il faut savoir se monter humble et discret. Malheureusement, et comme dans tous les domaines de la vie, on rencontre des brebis galeuses. Il y en a qui, quand on leur donne une parcelle de pouvoir, pensent qu’ils ont une occasion pour solder leurs comptes avec les autres. Si fait qu’ils tombent dans des abus et des excès. Franchement, quand un chef ou un notable passe le temps à escroquer ses administrés, c’est tout simplement regrettable. C’est le monde à l’envers. Même moi fou, je sais que ce n’est pas normal et que pour rien au monde, on ne saurait tolérer de telles dérives.

Cela dit, je souhaite que les uns et les autres tirent leçon des erreurs des autres pour que plus jamais l’on entende dire qu’un chef a commis des impairs. Car, à cette allure, on risque de jeter le discrédit sur une institution qui joue un rôle central dans la médiation et la vie communautaire.

« Le Fou »