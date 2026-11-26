SEMAINE DE POKO

Quelle crème pour quel type de peau ?

La peau est recouverte d’un film hydrolipidique qui la protège des agressions extérieures. Pour en prendre soin, différentes solutions existent, à décliner en fonction de son type de peau. Voici nos conseils pour vous aider à choisir la crème la plus adaptée.

Comment connaître son type de peau ?

Connaître son type de peau permet d’adopter une routine de soins adaptée. Notre diagnostic peut vous permettre de déterminer si vous avez une peau normale, grasse, mixte ou sèche.

Une peau normale est souple avec des pores resserrés. Elle a une production de sébum ni excessive ni insuffisante, et est ainsi suffisamment hydratée sans être luisante.

Une peau mixte se reconnaît à la zone T plus brillante que le reste du visage, ainsi qu’à la présence de comédons et de points noirs. Le reste du visage peut être sujet à des tiraillements.

Une peau grasse est caractérisée par un aspect luisant toute la journée. A cause de la surproduction de sébum, elle est sujette aux boutons d’acné et aux points noirs.

Une peau sèche se caractérise par des desquamations, des rougeurs et des tiraillements constants dus à la production insuffisante de sébum.

Quelle crème visage choisir ?

Selon la nature de votre peau, vous n’opterez pas pour le même soin :

La peau sèche a besoin de beaucoup d’hydratation. Il faut une crème avec une phase grasse importante pour conserver l’eau et la protéger des agressions extérieures. Misez ainsi sur des crèmes nourrissantes et hydratantes riches en actifs apaisants et relipidants, ainsi qu’en huile végétale pour retrouver confort et souplesse.

Pour la peau normale, continuez à la nettoyer en douceur pour ne pas altérer la barrière protectrice de la peau, ainsi qu’à l’hydrater pour conserver cet équilibre.

Si votre peau est mixte, optez pour une double routine de soin. Le matin, hydratez votre peau avec un soin hydratant et matifiant pour stabiliser le niveau élevé de sébum sur la zone T tout en préservant l’hydratation des joues. Le soir, privilégiez une crème hydratante plus onctueuse.

Pour la peau grasse, favorisez une crème matifiante pour réguler la production de sébum ou un soin purifiant et anti-imperfections. Malgré l’excès de sébum ou les brillances, il est aussi indispensable d’utiliser un soin hydratant pour prendre soin de sa peau grasse.

Source : Typology.com