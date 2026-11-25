LUTTE CONTRE LES VIOLENCES FAITES AUX FEMMES : On a encore du chemin

Le 25 novembre de chaque année, est célébrée la Journée internationale pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes. Cette journée, si elle n’existait pas, il aurait fallu la créer ; tant les femmes, il faut le dire, sont victimes de violences de tout genre. Agressions physiques et sexuelles, violence exercée par un partenaire intime, violence psychologique, mariage d’enfants et mariage forcé, et on en oublie. La situation est d’autant plus complexe dans les pays en guerre où les femmes, en plus d’être victimes de viols, deviennent parfois des esclaves sexuelles. C’est, du moins, ce qui se passe en Ukraine, à Gaza, au Soudan, en République démocratique du Congo (RDC) et dans les pays où sévit l’insécurité liée au terrorisme. A ces violences physiques et morales, s’ajoutent les mutilations génitales féminines que certaines communautés, en dépit des campagnes de sensibilisation menées ça et là, se refusent à abandonner. Elles continuent de les pratiquer en catimini jusqu’au jour où les auteurs se laisseront prendre dans les rets de la Justice. C’est en cela qu’il faut saluer ceux-là qui, cette année, ont eu l’ingénieuse idée de lancer une vaste campagne d’activisme devant s’étendre sur 16 jours en vue de luter contre la violence basée sur le genre. On espère qu’à terme, la donne va changer et que la femme, plus que jamais, sera traitée comme une mère, une épouse, une sœur ou une fille et cela, avec tous les égards qui vont avec. Cela est d’autant plus important qu’avec l’avènement des réseaux sociaux, les femmes font l’objet de harcèlement et de bien d’autres formes abjectes, en l’occurrence le trafic et l’exploitation sexuelle basés sur l’image. A preuve, nombreuses sont celles qui, tourmentées, ont fini par développer des troubles anxio-dépressifs au point qu’elles ont dû abandonner leurs études. Et ce n’est pas tout. Bien des adolescentes, accros aux espaces en ligne où les préjugés sexistes et la misogynie ont pignon sur rue, ont fini par compromettre leur santé mentale.

En fait de violence basée sur le genre, les femmes et les hommes en sont tous victimes

C’est dire si, en matière de lutte contre les violences faites aux femmes, on a encore du chemin. C’est un combat de longue haleine. Cela dit, autant on parle de violences à l’égard des femmes, autant on doit avoir le courage de reconnaître qu’ils sont nombreux les hommes qui souffrent aussi le martyre ; tant leurs conjointes respectives leur font voir des vertes et des pas mûres. A preuve, il y a des hommes qui sont régulièrement battus par leurs épouses et qui, par pudeur, préfèrent garder le silence. Sans oublier qu’il y a des femmes qui, parce qu’elles estiment qu’elles ont des droits, n’ont aucun respect pour leur conjoint, comme cela se voit surtout en Occident où la part belle est faite aux femmes en matière de droits. Elles sortent et entrent à l’heure qu’elles veulent, convaincues qu’elles sont protégées par la loi. D’où la nécessité de trouver le juste milieu. Car, en fait de violence basée sur le genre, les femmes et les hommes en sont tous victimes. Il ne faut donc pas donner l’impression de protéger plus une catégorie au détriment de l’autre.

Boundi OUOBA