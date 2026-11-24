ECHEC DE RENCONTRES MONDIALES SUR LE CLIMAT : Quel avenir pour la COP ?

Le 31e sommet mondial sur le climat, qui a refermé ses portes le 22 novembre dernier à Antalya en Turquie, s’est achevé sur un constat d’échec, faute d’accord. En cause : la question des énergies fossiles qui a cristallisé les dissensions jusqu’au bout. Certains pays s’étant fermement opposés à toute mention de ces énergies dans le document final, tandis que d’autres estimaient qu’il fallait nécessairement l’inclure, au regard de la place croissante qu’occupent, dans les négociations internationales sur le climat, les combustibles fossiles connus pour être les principaux responsables du réchauffement climatique. Un échec qui n’est pas sans rappeler le fiasco de la COP15 tenue en 2009 à Copenhague au Danemark, où les pays avaient déjà échoué à fixer des objectifs contraignants de limitation des émissions de gaz à effet de serre à moyenne échéance en 2020, alors même que ce sommet suscitait de fortes attentes. Pour en revenir à cette COP31 qui vient de s’achever en Turquie, le constat est que faute de consensus, des engagements explicites sur le sujet n’ont pu être pris alors que la COP28 organisée à Dubaï en 2023, avait franchi un cap en appelant à une transition en vue d’une sortie progressive des énergies fossiles. Mais tout porte à croire qu’une fois de plus, les égoïsmes nationaux des pays accrochés aux énergies fossiles, ont pris le dessus au point de faire capoter ces négociations internationales sur le climat. C’est la preuve que malgré tout ce qui est dit, et en dépit de la prise de conscience collective sur les dangers qu’encourt la planète en raison du réchauffement climatique, les gens restent attachés à leurs intérêts. Si fait que les COP se suivent et se ressemblent sans que les lignes ne bougent véritablement dans le sens de la mise en œuvre des recommandations qui en sortent régulièrement. A ce rythme, la question qui se pose est celle de l’avenir même de cette conférence des parties sur le climat, qui mobilise bon an mal an, de nombreux participants. Et cette année encore, ils étaient près de deux cents pays à y participer.

Le blocage d’Antalya est le signe qu’il existe des courants antagoniques au sein de la Conférence

Mais, à quoi sert-il de multiplier les rencontres et de mobiliser autant d’expertises et de moyens financiers dans l’organisation, si l’on ne peut pas aller plus en avant et de façon hardie, dans la lutte contre le réchauffement climatique ? Et dans le cas de ce sommet d’Antalya qui s’est achevé sans consensus, la politique climatique a d’autant plus butté, une fois de plus, contre des intérêts économiques, que cette 31e COP marque un recul par rapport à la conférence de Dubaï. Laquelle avait franchi un cap important, en prenant des résolutions allant dans le sens de l’abandon progressif des énergies fossiles. Remettre cela en cause trois ans plus tard en faisant l’impasse sur le sujet, a d’autant plus de quoi interroger, que si ce revirement n’est pas un reniement des engagements précédents, cela y ressemble fort. Quoi qu’il en soit, le blocage d’Antalya est le signe qu’il existe des courants antagoniques au sein de la Conférence, tout comme l’échec de cette COP est symptomatique des fortes dissensions entre pays, face à l’urgence climatique. De quoi nourrir des inquiétudes et soulever des questionnements quant à la capacité de la communauté internationale à agir sur le réchauffement climatique, dans une synergie d’action.

Les effets néfastes du changement climatique sont clairement perceptibles

Au-delà, c’est l’intérêt même des pays participants, pour ces rencontres internationales d’importance sur le climat, qui pourrait s’en trouver affecté. Surtout si les COP doivent continuer à paraître comme une tribune où certains viennent plus pour défendre des intérêts partisans que pour travailler dans le sens de l’intérêt général. C’est à se demander même si certains acteurs ne travaillent pas en coulisses à atténuer l’impact de certaines résolutions. A cette allure, on peut croire que l’humanité continuera d’aller de mal en pis, même si les effets néfastes du changement climatique sont clairement perceptibles. Pour autant, l’utilité des COP ne saurait être remise en cause, parce que ces rencontres annuelles de haut niveau, restent autant de cadres d’interpellation des consciences sur les dangers du réchauffement climatique. Reste à espérer que les petits progrès enregistrés de par la détermination de ceux qui ont décidé de lutter pour maintenir le climat au sommet de l’agenda mondial, permettront de créer une nouvelle dynamique dans un contexte où des voix de plus en plus nombreuses appellent à la réforme du fonctionnement de la COP, basé sur le consensus.

« Le Pays »



