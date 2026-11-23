PROCESSUS D’INSCRIPTION DU HIP- HOP AU PATRIMOINE IMMATERIEL DE L’UNESCO : Ce ne serait que mérité

Le hip-hop a entamé officiellement sa démarche vers son inscription au patrimoine culturel immatériel de l’humanité avec la signature d’une charte, le 23 novembre 2026, au siège de l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO) à Paris. L’initiative est impulsée par les délégations du Congo-Brazzaville et de la République démocratique du Congo (RDC), deux pays ayant œuvré à l’inscription de la Rumba congolaise sur ladite liste en 2021. Au-delà du symbole, cette initiative qui représente une fierté pour tous ceux qui aiment ce genre musical, et qui, du reste, ne serait que toute méritée, relève tout de même un paradoxe. En effet, on peut regretter que l’initiative soit partie de Paris au lieu du Bronx où est né le hip-hop dans les années 1970. Pour certains observateurs, le retrait officiel des Etats-Unis, de l’UNESCO, prévu pour entrer en vigueur le 31 décembre 2026, y est pour quelque chose. Ces observateurs craignent, par ailleurs, que le départ des Américains, ne prive le dossier du soutien institutionnel du pays, berceau du mouvement.

Le pari n’est pas encore gagné

En tout cas, en attendant que ce processus impulsé par les deux Congo, aux côtés d’acteurs français et de la Francophonie, ne prenne forme, il faut, d’ores et déjà, saluer les porteurs du projet qui ont mis en avant, les liens historiques entre le hip-hop, les musiques africaines et la tradition orale des griots d’Afrique de l’Ouest, tout en cherchant à préserver et à transmettre cette culture vivante. La signature de cette charte qui a coïncidé avec le cinquième anniversaire de l’inscription de la Rumba congolaise au patrimoine culturel immatériel de l’UNESCO, hier lundi, n’est que le point de départ d’un long processus. Un comité intergouvernemental sera désormais mis en place pour constituer le dossier scientifique et multinational officiel avant la décision finale de l’UNESCO. C’est donc peu d’affirmer que le pari n’est pas encore gagné. Surtout avec l’entrée en lice de certains détracteurs du mouvement qui estiment que le rap fait l’apologie de l’argent facile, de la drogue, de la violence ou de la misogynie ; des valeurs jugées incompatibles avec les idéaux de paix et d’éducation portés par l’UNESCO. Affaire à suivre…

ST