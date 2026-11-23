VISITES A DOMICILE AUX HEURES INDUES : Un peu de bon sens, s’il vous plaît !

Recevoir et rendre visite sont des valeurs profondément ancrées dans nos traditions. Elles entretiennent les liens familiaux, consolident les amitiés et renforcent la solidarité. Mais attention ! La convivialité ne doit pas devenir une intrusion et l’hospitalité une obligation de disponibilité permanente.Il y a, en effet, des visiteurs qui semblent considérer que le domicile d’un parent, d’un ami ou d’une connaissance, est une annexe de leur propre maison. Ils débarquent à l’improviste, particulièrement les week-ends, parfois à des heures où les occupants profitent légitimement d’un repos bien mérité. Pas de coup de fil, pas de message, pas même une petite précaution pour s’assurer que le moment est propice. Ils arrivent et entendent être reçus. Tant pis si le maître des lieux fait la sieste, si la maîtresse de maison se repose ou si toute la famille a décidé de souffler après une semaine harassante. Il faut se lever, se montrer disponible et honorer l’hôte. Certains vont même jusqu’à s’offusquer lorsque l’accueil manque d’enthousiasme. Comme si le fait de franchir un portail conférait automatiquement un droit à la disponibilité des occupants. Mais de quel droit ? Depuis quand rendre visite donne-t-il le pouvoir de disposer du temps des autres ?Entendons-nous bien! Il ne s’agit nullement de décourager les visites ni de sacrifier nos valeurs de convivialité sur l’autel d’un individualisme mal compris. En cas de maladie, de décès ou d’urgence, personne ne trouvera à redire à une arrivée impromptue. Mais lorsqu’il s’agit simplement de papoter, de prendre des nouvelles ou de refaire le monde, un minimum de courtoisie s’impose. Un coup de fil pour prévenir et s’assurer de la disponibilité des personnes recherchées, n’a jamais déshonoré personne.Il faut surtout comprendre que les temps ont changé. Entre les contraintes professionnelles, les obligations sociales et les préoccupations familiales, les journées sont suffisamment chargées. Pour beaucoup de ménages, le week-end constitue le seul espace pour récupérer, régler quelques affaires personnelles et profiter de l’intimité familiale. Et parfois, le programme consiste tout simplement à ne rien faire. Oui, ne rien faire ! Ce n’est ni un crime ni un manque de considération envers les parents et les amis.L’hospitalité est une valeur précieuse, mais elle ne signifie pas que les portes de nos domiciles doivent rester ouvertes à toute heure et que nos emplois du temps doivent être à la disposition de tous. Le respect des traditions n’exclut pas le respect de la tranquillité d’autrui. Bien au contraire !Alors, chers visiteurs, avant de prendre votre engin pour fondre sur le domicile d’un parent ou d’un ami, faites parler votre téléphone. Prévenez, demandez si le moment convient et évitez de transformer une visite de courtoisie en épreuve d’endurance pour vos hôtes.Au fond, il ne faut pas grand-chose pour bien vivre ensemble. Un peu de prévenance, beaucoup de considération et surtout une bonne dose de bon sens. Car, la maison d’autrui n’est pas une salle d’attente ouverte en permanence.

Sidzabda