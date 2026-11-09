MAUVAISE EXECUTION DES MARCHES PUBLICS AU BURKINA FASO : Des sanctions pour l’exemple

Au Burkina Faso, certaines entreprises semblent avoir fait de la mauvaise exécution des marchés publics, leur spécialité. Elles déploient un talent remarquable pour décrocher des contrats, empocher l’argent, puis laisser les chantiers prendre la poussière. Les délais s’allongent, les ouvrages vieillissent avant même d’être inaugurés et la réception des travaux se fait attendre, parfois indéfiniment. Un véritable business dans lequel certains excellent dans l’art de soumissionner, mais beaucoup moins dans celui d’honorer leurs engagements. Le dernier rapport d’activités de l’Autorité de régulation de la commande publique (ARCOP), présenté le 5 novembre dernier, rappelle que cette petite industrie de l’irresponsabilité n’a rien d’imaginaire. En 2025, près de 200 entreprises ont été sanctionnées pour divers manquements liés aux marchés publics. Parmi elles, 150 ont été suspendues, tout comme leurs dirigeants, pour des périodes allant d’un à deux ans. Cette salve de sanctions rappelle aux apprentis prestataires, que les marchés publics ne sont pas des cadeaux de Noël réservés aux plus habiles monteurs de dossiers.Il faut saluer cette fermeté. Dans un pays où chaque franc public compte et où les besoins des populations sont immenses, il est inadmissible que des entreprises encaissent l’argent de l’Etat sans respecter leurs engagements. Derrière chaque marché mal exécuté, il y a des écoles inachevées, des centres de santé mal équipés, des routes dégradées avant même d’avoir servi et des investissements qui prennent l’eau. Pendant que les contribuables se serrent la ceinture, certains prestataires semblent se ménager de confortables coussins avec l’argent de la collectivité.Mais attention à ne pas faire des entreprises, les seules responsables de tous les maux de la commande publique! Les autorités contractantes ont, elles aussi, leur part de responsabilité. Qui contrôle les travaux ? Qui veille au respect des cahiers des charges ? Qui vérifie la qualité des ouvrages et prononce leur réception ? On ne peut pas poursuivre indéfiniment le maçon qui a bâclé le chantier en oubliant celui qui était chargé de le surveiller. La rigueur doit s’exercer à tous les niveaux, faute de quoi, les sanctions risquent de n’être qu’un coup d’épée dans l’eau.

La préférence nationale doit être un levier de promotion du savoir-faire

L’ouverture des marchés publics aux petites et moyennes entreprises nationales est certes une nécessité. Pour rappel, le législateur a assoupli les textes en 2024, allant jusqu’à supprimer, sous certaines conditions, l’exigence de références à un marché similaire lors de la soumission, afin de faciliter l’accès des PME burkinabè à la commande publique. Mais la préférence nationale ne doit pas devenir un permis d’improviser. Le patriotisme économique ne dispense pas toujours de compétence ni de professionnalisme. Etre une entreprise burkinabè est une fierté ; encore faut-il avoir les capacités de bâtir, et pas seulement sur le papier. En clair, confier les clés d’un poids lourd à des novices sans même vérifier qu’ils savent conduire une mobylette, c’est risquer de multiplier les tonneaux et de retrouver le camion au fond du fossé.Au fond, le succès de l’ARCOP ne se mesurera pas à la longueur de ses listes d’entreprises suspendues, mais à la baisse du nombre de marchés mal exécutés et à la qualité des ouvrages livrés aux populations. Il faut sanctionner les mauvais élèves, certes, mais aussi assainir toute la chaîne de la commande publique. Espérons que l’audit 2026 annoncé par l’ARCOP, dont les conclusions seront rendues publiques, ne révélera pas que, sous prétexte de tendre la main aux PME burkinabè, on a fini par relâcher les exigences de rigueur et de professionnalisme dans l’attribution des marchés publics. Faciliter l’accès à la commande publique ne signifie pas ouvrir les vannes au laxisme. La préférence nationale doit être un levier de promotion du savoir-faire local, et non un cheval de Troie pour l’incompétence.

Sidzabda