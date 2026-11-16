TRAFIC D’ORGANES HUMAINS AU BURKINA FASO : Un phénomène de plus en plus inquiétant

Il fut un temps où, au Burkina Faso, le respect dû aux morts était sacré. Même lorsque la vie avait quitté un corps, celui-ci continuait de bénéficier de la considération des vivants. On pouvait se quereller avec un vivant, lui disputer un héritage ou lui vouer une inimitié tenace, mais on ne s’attaquait pas à sa dépouille. Aujourd’hui, cette frontière morale semble avoir sauté. Des individus seraient prêts à profaner des tombes, à dépouiller des cadavres et à faire commerce de restes humains pour satisfaire des ambitions aussi sordides qu’irrationnelles. La récente affaire qui a défrayé la chronique à Ouagadougou, en dit long sur cette inquiétante dérive. Dans la nuit du 31 octobre au 1er novembre dernier, un crâne humain a été découvert dans une concession. Six personnes ont ensuite été présentées devant la Justice pour des faits présumés d’escroquerie sous couvert de pratiques occultes et de commerce de restes humains. Les investigations font notamment état d’un crâne qui aurait été acheté puis revendu dans un circuit de transactions présumées, sur fond de promesses de protection mystique et d’enrichissement. Autrement dit, même les ossements des morts pourraient désormais alimenter le business de ceux qui prétendent vendre la fortune aux vivants. On croyait avoir tout vu dans la quête effrénée de l’argent facile, mais hélas !Qu’est-ce qui peut bien pousser un individu à croire qu’un crâne humain, un sacrifice ou quelques cérémonies nocturnes feront de lui un milliardaire, une célébrité ou un personnage puissant ? Dans cette foire aux illusions, le paresseux rêve de richesse sans effort, le médiocre de célébrité sans talent et l’ambitieux de puissance sans mérite. On ne cherche plus à bâtir une fortune, on cherche à l’acheter auprès de prétendus spécialistes de l’invisible. Il suffirait, paraît-il, de trouver le bon féticheur, le marabout aux recettes secrètes ou le maître des pratiques occultes, pour que les portes de la fortune s’ouvrent miraculeusement. Et le plus désolant, c’est que ces prétendues recettes miracles n’ont jamais apporté la moindre preuve sérieuse de leur efficacité. Les fortunes mystiques se racontent beaucoup au cabaret et au grin, mais sont presqu’impossibles à démontrer ou à vérifier.

Nous avons besoin de bâtisseurs, d’entrepreneurs, de travailleurs et de citoyens qui créent de la richesse

La responsabilité ne repose cependant pas uniquement sur les clients de ces marchands de miracles. Elle concerne aussi ceux qui exploitent leur crédulité, entretiennent les superstitions et promettent monts et merveilles en échange de fortes sommes d’argent. Les féticheurs, marabouts et autres gourous de l’invisible qui prescrivent ou facilitent des actes criminels, ne peuvent se cacher derrière la tradition, la religion ou la liberté de croyance. Il faut avoir le courage de remonter les filières, d’identifier les véritables commanditaires, les rabatteurs… et de poursuivre ceux qui transforment les croyances populaires ou religieuses en fonds de commerce criminel. L’Etat, quant à lui, ne doit pas se contenter de communiquer après chaque découverte macabre et d’attendre le prochain scandale. Il faut renforcer la surveillance des cimetières, protéger les sépultures, systématiser les investigations sur les profanations et surtout sanctionner lourdement les auteurs et leurs complices, dans le respect de la loi et des garanties judiciaires. Les commanditaires doivent être recherchés avec autant de détermination que les exécutants. Car, arrêter celui qui transporte un crâne sans inquiéter celui qui le commande reviendrait à couper les branches d’un arbre en laissant ses racines intactes. Le Burkina Faso traverse déjà suffisamment d’épreuves pour ne pas ajouter à ses malheurs, cette barbarie. Nous avons besoin de bâtisseurs, d’entrepreneurs, de travailleurs et de citoyens qui créent de la richesse, pas de profanateurs de tombes qui espèrent négocier leur fortune avec les morts. Ces derniers ont rejoint leurs dernières demeures pour y reposer en paix, pas pour servir de marchepied aux ambitions sordides des vivants. Qu’on leur fiche donc la paix !

Sidzabda