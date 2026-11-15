PRESIDENTIELLE AU CAP- VERT : Ce petit pays qui force le respect

Les Cap-Verdiens étaient appelés aux urnes, le 15 novembre dernier, aux fins de désigner celui-là qui présidera aux destinées de leur pays pour les cinq prochaines années. Ils devront départager six candidats en lice dont le président sortant, José Maria Pereira Neves, qui brigue un second mandat. Le moins que l’on puisse dire, c’est que le Cap-Vert est un petit pays qui force le respect et l’admiration. En effet, c’est l’un des rares pays du continent africain où les élections suscitent moins d’appréhensions, contrairement à d’autres où elles donnent lieu à des scènes de violences. A preuve, la campagne pour la présidentielle au Cap-Vert, s’est déroulée sans couac ni accroc et les candidats ont fait montre, comme d’habitude, d’une grande maturité politique. Ce qui n’est généralement pas le cas dans certains pays africains où des candidats, pendant la campagne, incitent leurs militants et sympathisants à la provocation et cela, dans l’objectif d’instaurer ou d’entretenir un climat de peur. On ne prendrait pas le risque de citer des exemples ; tant ils sont nombreux, ces pays du Gondwana où élections riment avec violences. Cela dit, pour revenir au Cap-Vert, tout porte à croire qu’au regard des forces en présence, le candidat sortant l’emportera haut la main. C’est devenu presqu’une tradition dans le pays; tant depuis plus d’un demi-siècle, tout président qui se présente a toujours été réélu. Et avec le pedigree politique qui est le sien, José Maria Neves qui connaît bien les rouages du système, caracolerait en tête à l’issue du scrutin qui, faut-il aussi le relever, s’est déroulé dans un climat apaisé. En tout cas, ce que l’on attend du Cap-Vert est qu’il travaille à préserver son image de pays politiquement stable. Cela passe par la consolidation continue de ses institutions fortes qui demeurent les piliers de l’Etat de droit.

Le prochain président aura du pain sur la planche

Aussi, à l’issue du scrutin, s’il y a des candidats qui s’estiment lésés, ils peuvent saisir les instances habilitées pour faire entendre leur cause, comme c’est le cas de certains pays où les juges constitutionnels, en cas de contentieux électoral avéré, n’hésitent pas à se montrer ingrats vis-à-vis des princes régnants. Le Cap-Vert a une réputation à défendre si bien qu’il n’a pas droit à l’erreur. Il faut surtout et à tout prix, éviter les scénarii où les contestations électorales se mènent dans la rue, laissant parfois des cadavres sur le carreau. Toutefois, l’arbre ne doit pas cacher la forêt. Car, en dépit de la stabilité et de la maturité politique du Cap-Vert, le pays fait face à des difficultés économiques majeures, sans oublier le chômage des jeunes et le coût de la vie. Si fait qu’il se dégage clairement un désintérêt grandissant pour la chose politique, notamment chez les jeunes et les entrepreneurs. Cela fait d’ailleurs craindre un faible taux de participation déjà en chute libre depuis une décennie. C’est dire si le prochain président aura du pain sur la planche ; tant il devra mettre les bouchées doubles pour redresser économiquement le pays.

Boundi OUOBA