MAROC/SAHARA OCCIDENTAL : La hache de guerre est-elle déterrée ?

Va-t-on vers une escalade entre le Maroc et le Sahara occidental ? Telle est la question que bien des observateurs se posent. En effet, depuis quelque temps, Rabat, forte du soutien de certaines puissances, a commencé à masser des troupes et des équipements militaires le long du mur qui sépare le Maroc du Sahara Occidental. Dans quelle intention le fait-elle ? On ne saurait y répondre. Toujours est-il que le Front Polisario perçoit cette concentration, pour ainsi dire, de troupes et d’armements, comme une déclaration de guerre. Si fait qu’il a illico presto décrété la mobilisation générale, demandant au peuple sahraoui de rester vigilant, uni et prêt face à toute menace et ce, tout en exigeant des Nations unies et de l’Union africaine (UA) qu’elles « assument leurs responsabilités face au risque d’une escalade militaire dans la région ». C’est dire si l’heure est grave au point que si rien n’est fait, dans les jours qui suivent, le risque est grand que l’on assiste à un affrontement armé et cela, avec toutes les conséquences qui peuvent en découler. Ce regain de tensions, faut-il le rappeler, fait suite au non-renouvellement du mandat de la Mission des Nations unies pour l’organisation d’un référendum au Sahara occidental (MINURSO). C’est la Russie qui a créé la surprise en opposant son veto au renouvellement de ladite force onusienne qui, si l’on en croit Rabat, n’a pas, après cinquante bonnes années, produit les résultats escomptés. Et comme on pouvait s’y attendre, l’ambassadeur marocain à l’ONU s’en est, à l’occasion, pris au voisin algérien qui, dit-il, « manœuvre en coulisses pour ses intérêts afin de profiter des camps sahraouis ». La question du Sahara occidental, on le sait, a toujours nourri les rivalités entre Rabat et Alger au point que les deux capitales se regardent en chiens de faïence.

Les uns et les autres ne font que défendre leurs intérêts

En effet, alors que le Maroc revendique le Sahara occidental, l’Algérie, quant à elle, soutient les indépendantistes du Front Polisario. Et comme pour ne rien arranger, certaines grandes puissances s’en mêlent. Alors que les unes s’alignent derrière Rabat, d’autres prennent fait et cause pour le Front Polisario, compliquant ainsi la situation. En réalité, les uns et les autres ne font que défendre leurs intérêts si bien qu’en fonction des circonstances, ils n’hésitent pas à changer de position. Tant et si bien que l’on se demande si le référendum d’autodétermination dont s’était dit favorable le Conseil de sécurité des Nations unies, aura lieu un jour ; tant les enjeux semblent multiples. A preuve, l’Algérie, par exemple, soutient la cause sahraouie parce que l’indépendance totale du Sahara occidental, lui permettrait d’avoir un accès sur l’océan Atlantique, pour facilement commercialiser ses ressources telles que le fer, le pétrole et le gaz. C’est donc clair. Si après plus d’un demi-siècle, le problème sahraoui n’a toujours pas trouvé une solution, c’est à cause des pêcheurs en eaux troubles.

​Boundi OUOBA