​MISE EN VIGUEUR DE LA LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE PAR DECRET AU SENEGAL : Jusqu’où ira le bras de fer Faye / Sonko ?

​Le bras de fer entre le président sénégalais, Bassirou Diomaye Faye et son ex-Premier ministre, Ousmane Sonko, devenu président de l’Assemblée nationale dans les conditions que l’on sait, se poursuit. Il promet d’être houleux et risque, si ce n’est déjà le cas, de prendre en otage la vie de la Nation. En effet, après le rejet, par l’Assemblée nationale dominée par les Patriotes africains du Sénégal pour le travail, l’éthique et la fraternité (PASTEF), parti d’Ousmane Sonko, de la loi des finances rectificative, le 18 novembre dernier, les choses sont allées très vite. Par décret rendu public, dès le lendemain 19 novembre, le président de la République a annoncé la « mise en vigueur » de ladite loi de finances rectificative rejetée 24 heures plutôt, engageant ainsi une bataille politique dont personne ne peut en prévoir l’issue. Car, s’il est vrai que la Constitution sénégalaise, afin de garantir le fonctionnement régulier des pouvoirs publics ainsi que la continuité de l’Etat, permet au président de la République d’acter la mise en vigueur de la loi des finances rectificative par décret, si elle fait l’objet de blocage au niveau du parlement, force est de reconnaître que le feuilleton politique qui se joue actuellement, pourrait être riche en rebondissements.

​En effet, l’Assemblée nationale, dans les jours à venir, pourrait, et en guise de représailles, voter une motion de censure contre le Premier ministre, bloquant ainsi le fonctionnement de l’Etat. Ce scénario, très plausible, le président Diomaye Faye le connaît, mais il semble décidé à ne pas courber l’échine face à son ex-allié devenu son contempteur. Du reste, l’animosité entre Faye et Sonko a atteint un point de non-retour, si fait que les deux personnalités ont décidé de se le rendre coup pour coup.

Sonko semble convaincu de l’emporter et de reprendre la place qui est la sienne au sein du parlement

A preuve, après le limogeage par le chef de l’Etat de tous les cadres connus pour être proches de Sonko, qui occupaient de hauts postes de responsabilités dans l’appareil d’Etat, le PASTEF a réagi en le radiant du parti. Et il n’est pas non plus exclu que dans les semaines à venir, le président Diomaye Faye procède à la dissolution de l’Assemblée nationale, ouvrant ainsi la voie à des législatives anticipées. Ainsi donc, comme nous l’écrivions dans un de nos précédents éditoriaux, la bataille entre Diomaye Faye et Ousmane Sonko, pourrait se jouer avant l’heure. Tout porte à croire qu’elle aura lieu avant la présidentielle si le Sénégal est appelé à aller à des législatives anticipées. Certes, fort de son ancrage et de son poids politiques, Sonko semble convaincu de l’emporter et de reprendre la place qui est la sienne au sein du parlement. Mais en politique, on doit se garder de tout triomphalisme. D’autant que, Diomaye Faye étant au pouvoir, il dispose de plus de marges de manœuvre et ce, surtout qu’il a opéré un rapprochement avec le camp de l’ex-président Macky Sall. C’est dire si, en pareille circonstance, le chef de l’Etat mettra des bouchées doubles pour non seulement débaucher davantage de cadres du PASTEF, mais aussi il travaillera à nouer des alliances politiques avec certains poids lourds du landerneau politique sénégalais. En tout cas, c’est le scénario qui se dessine, et les jours à venir nous situeront davantage.

​B. O