LA CITE SANS VERTU
Savez-vous qu’il y a des gens qui ne savent pas dire merci quand on leur fait un cadeau ? Cela paraît pour le moins étonnant. Et pourtant, c’est la triste réalité. Pourquoi alors se comportent-ils ainsi ? On ne saurait y répondre avec exactitude. Car, si, pour certains, il se pose un problème d’éducation, d’autres, eux, le font par ingratitude parce qu’ils attendaient plus de leur bienfaiteur. L’un dans l’autre, on ne peut que déplorer de tels comportements pour le moins incivils et inciviques de nature à fragiliser les relations humaines. Dire merci à l’autre pour ce qu’il a fait, ne demande pas un exploit particulier. Bien au contraire, il traduit la grandeur d’esprit de celui qui le fait.
Cicéron
A lundi prochain !