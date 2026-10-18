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LA CITE SANS VERTU


Des chefs coutumiers ou des notables qui s’adonnent à des comportements répréhensibles. C’est ce à quoi l’on assiste depuis quelques mois au Burkina au point que la hiérarchie n’a eu d’autre choix que de les déchoir de leurs postes respectifs. Voyez-vous ? Quand on est censé incarner certaines valeurs, il faut savoir raison garder au risque de jeter ou de ternir l’image et la crédibilité de toute l’institution royale et la chefferie traditionnelle qui imposent le respect dans notre pays. En tout cas, on espère que les uns et les autres en pendront de la graine et ce, afin d’éviter toutes formes de dérives qui n’honorent ni leurs auteurs, ni l’institution royale.

 

Cicéron

A lundi prochain !


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