IL ETAIT TEMPS !
Les faîtières des sociétés privées de sécurité ont désormais une Convention collective. Elle a été signée le 29 septembre dernier, au cours d’une cérémonie présidée par le ministre des Serviteurs du peuple. Dans cette convention, le salaire mensuel des vigiles passera à 57 000 F CFA au minimum. Quand on sait que certains vigiles ne percevaient qu’un salaire de misère, parfois inférieur à 35 000 F CFA, on ne peut que saluer la signature de cette convention. En tout cas, il était temps que le salaire des vigiles soit revu à la hausse pour leur permettre de jouir du fruit de leur travail qui n’est pas sans gros risques.