OFFENSIVE ARMEE DU FRN : Kabila passe de la menace à l’acte

Quelques jours seulement après le lancement de son mouvement politico-militaire dénommé Front pour la refondation de la nation (FRN), l’ex-président congolais, Joseph Kabila, est passé de la menace à l’acte. En effet, à l’issue d’une offensive armée lancée en fin de semaine dernière, il a réussi à conquérir plusieurs localités où l’armée congolaise et ses alliés disposaient d’un centre de commandement avancé et d’un point de ravitaillement. Les centres urbains tels que Bitale et Bulambika, pour ne citer que ces deux exemples, sont désormais sous le contrôle des forces rebelles soutenues par le Rwanda. On se rappelle pourtant que pas plus tard que la semaine dernière, Joseph Kabila, à l’issue d’une audience avec le patron de la MONUSCO (Mission de l’organisation des Nations unies pour la stabilisation du Congo), s’était dit disposé à respecter les termes des accords de Doha et ce, à condition que le président Félix Tshisekedi renonce à briguer un troisième mandat. Bien des observateurs y voyaient un geste d’apaisement qui, malheureusement, a fait long feu ; tant les armes ont repris leurs crépitements dans l’Est de la République démocratique du Congo (RDC). En choisissant de lancer une offensive armée, sans doute, Kabila cherche-t-il à inverser le rapport de forces en sa faveur. Car, si ses troupes avancent sur le terrain en conquérant d’importantes villes du pays, Félix Tshisekedi n’aura d’autre choix que de descendre de son piédestal ; lui qui, jusque-là, se refuse à tout dialogue avec Kabila et ses compagnons d’armes.

Kabila et ses hommes n’étant pas des enfants de chœur, ils refusent de croiser les bras

Mieux, le chef de l’Etat les a même exclus du dialogue national dont les contours sont en train de se dessiner, les concertations ayant été lancées depuis près d’un mois. En se signalant donc de la manière forte, l’ex-président prouve qu’il dispose d’une grande capacité de nuisance et qu’il faut nécessairement compter avec lui. Et le moment semble bien choisi dans la mesure où cette action militaire intervient au lendemain de la visite du président Tshisekedi en Russie, à laquelle il a ouvertement demandé un appui militaire pour venir à bout des rebelles qui troublent son sommeil. Kabila et ses hommes n’étant pas des enfants de chœur, ils refusent de croiser les bras. Ils prennent les devants, le temps que se mettent en place les potentiels soutiens militaires que Kinshasa appelle de tous ses vœux. En clair, il s’agit donc d’une épreuve de force dont personne ne peut prévoir l’issue, mais qui, malheureusement, coûtera la peau des fesses aux pauvres populations qui souffrent déjà le martyre. A preuve, la dernière offensive armée lancée par le FRN, a conduit au déplacement de 160 000 personnes qui ont fui les combats. Combien seront-elles à faire leur balluchon si les combats continuent en s’intensifiant, comme tout porte à le croire? Difficile, pour l’instant, de répondre à cette question ; tant la situation, au stade actuel des choses, semble dépasser les facilitateurs eux-mêmes, et qui ne savent plus à quel… protagoniste se vouer.

La tentation du pouvoir est parfois si obsédante qu’elle ne laisse aucune place à la lucidité

Le mieux, et sans donner l’impression de courber l’échine, serait, pour le président Félix Tshisekedi, de se montrer bon prince en acceptant d’ouvrir le dialogue national qui se profile à l’horizon, à tous les Congolais sans exception, mais aussi en faisant valoir ses droits à la retraite après ses deux mandats constitutionnels. S’il le fait, il entrera dans l’Histoire par la grande porte. Dans le cas contraire, il court le risque d’être chassé, tel un malpropre, du Palais de la Nation et ce, avec toutes les conséquences qui peuvent en découler. Ce scénario est fort probable dans la mesure où l’opposition politique et le FRN sont tous vent debout contre tout tripatouillage de la Constitution. Coalisées, les deux forces pourraient pourrir la vie au président Tshisekedi si ce dernier cherche, par tous les moyens, à s’accrocher au pouvoir. Mais Tshisekedi saura-t-il lire le signe des temps ? On attend de voir, d’autant que la tentation du pouvoir est parfois si obsédante qu’elle ne laisse aucune place à la lucidité.

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