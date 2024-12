DEMOLITION ANNONCEE DES RALENTISSEURS SUR LES AXES BITUMES : Des mesures fortes doivent suivre

Les ralentisseurs de vitesse érigés sur les axes routiers bitumés, seront démolis. C’est le ministère en charge des infrastructures qui l’annonce, estimant que la plupart de ces ralentisseurs sont parfois sources d’accidents de la circulation et provoquent des dommages à l’infrastructure elle-même. A ce sujet, les avis des Burkinabè divergent. Car, pendant que certains saluent la mesure de démolition des ralentisseurs de vitesse, d’autres estiment que ce n’est pas nécessaire. Pour ces derniers, les ralentisseurs jouent un important rôle dans la régulation de la circulation routière surtout dans un pays comme le nôtre où l’incivisme a pris le pas sur le bon sens. Quant à moi Fou, je donne raison à tout le monde. Car, autant les ralentisseurs de vitesse ont contribué à minimiser les risques d’accidents de la circulation, autant ils en ont provoqué. Et les exemples sont si nombreux que je ne prendrai pas le risque de vouloir les citer exhaustivement. Et ce n’est pas tout. Je sais, en effet, que bien des usagers de la route ont vu leurs engins amortis ou endommagés par les ralentisseurs de vitesse. J’oublie volontiers les cas de braquages qui ont été facilités par des ralentisseurs dont se sont servis les bandits pour mener leur sale besogne. Cela dit, et comme je l’ai dit un peu plus haut, je ne saurais rejeter tous les problèmes de notre circulation routière sur les ralentisseurs. Loin s’en fout. Car, il y a des cas, et il faut le reconnaître, où ils ont été d’une très grande utilité pour avoir contribué à éviter des accidents mortels de la circulation.

Il faudra renforcer les contrôles sur tous les axes routiers

En fait, bien des conducteurs qui prennent des libertés avec les règles qui gouvernent la route, ont dû se ressaisir depuis l’érection des ralentisseurs sur les axes routiers. Ils étaient obligés de limiter la vitesse aussi bien en agglomérations qu’hors agglomérations. En vérité, il faut le dire. C’est l’indiscipline et l’insouciance de certains usagers de la route qui justifient, pour ainsi dire, l’érection des ralentisseurs. Car, il y a des gens qui, en dépit des campagnes de sensibilisation sur le respect du Code de la route, en font à leur tête ; provoquant ainsi des accidents de la circulation. C’est pourquoi tout en accueillant favorablement la mesure de démolition des ralentisseurs de vitesse, j’invite les autorités à faire montre de fermeté. Il faut taper du poing sur la table en cas de manquements constatés. Je le dis parce que je sais que dans ce pays-là, les gens n’entendent raison que quand ils ont le feu aux fesses. Pour ce faire, il faudra renforcer les contrôles sur tous les axes routiers afin de verbaliser ou sanctionner tous les conducteurs indélicats. C’est à ce prix que l’on pourrait minimiser les risques d’accidents de la circulation sur nos routes présentées comme étant des cimetières à ciel ouvert. En un mot comme en ville, la démolition des ralentisseurs sur les axes routiers bitumés, doit s’accompagner de mesures fortes au risque d’assister à un éternel recommencement avec tout ce que cela comporte en termes de pertes de temps et d’argent.

« Le Fou »