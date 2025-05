RESTITUTION PAR LA FINLANDE D’UN TABOURET ROYAL AU BENIN : Ce n’est que justice

La cérémonie était sobre, mais riche en émotions et ce, au regard de la symbolique dont elle revêt. Il s’agit, en effet, de la restitution, par la Finlande, d’un tabouret royal au Bénin. Le « Kataklé », ainsi qu’on l’appelle, fait partie des œuvres qui avaient été pillées lors de la conquête française de l’ancien royaume du Dahomey à la fin du XIX e siècle. Ce siège royal à trois pieds, retrouvé dans les galeries du musée national finlandais grâce au travail d’investigation d’une historienne et d’une conservatrice dudit musée, est donc de retour au bercail après 133 bonnes années. Avant la Finlande, c’est la France d’Emmanuel Macron qui avait donné le ton en restituant 26 œuvres culturelles aux autorités béninoises, en novembre 2021. Ce n’est que justice rendue, est-on tenté de dire. Car, faut-il le rappeler, l’Afrique, du fait de la colonisation, en plus d’avoir été profondément bouleversée, a vu beaucoup de ses biens volés ou pillés. Si fait que l’on se demande si, en dépit des efforts fournis à travers la coopération culturelle, elle pourrait entrer en possession de tous ces objets dont on se demande si certains n’ont pas vu leur intégrité atteinte pour avoir été sortis de leur environnement.

Il revient aux différents pays africains qui ont vu leurs biens respectifs restitués, de savoir en prendre soin

Cela dit, il faut tout de même saluer la dynamique en cours et exhorter les dirigeants africains à s’engouffrer dans cette brèche ouverte par le président Macron afin que le continent noir, longtemps présenté comme un condensé de tous les maux, soit rétabli dans ses droits. Pourquoi ne pas, s’il le faut, réclamer des réparations pour le préjudice moral et spirituel subi à travers le pillage de certaines œuvres et qui incarnaient des valeurs sociales et rituelles ? Une telle démarche, pour autant qu’elle soit collégiale, pourrait prospérer. Surtout quand on sait que ce sont les colons qui, sous prétexte qu’ils voulaient apporter la lumière et la civilisation aux Noirs, sont venus les torpiller. Mais en attendant, il revient aux différents pays africains qui ont vu leurs biens respectifs restitués, de savoir en prendre soin. Car, si ces œuvres, après plus d’un siècle, résistent au temps, c’est parce qu’elles ont été bien conservées. Et c’est bien là que se trouve tout le mérite de ceux qui les avaient pillées.

B.O