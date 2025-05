DEMISSION DE TIDJANE THIAM DE LA PRESIDENCE DU PDCI-RDA : Repli tactique ou capitulation ?

Il n’aura pas résisté à la bourrasque, si fait qu’il a fini par jeter l’éponge. En effet, face à la contestation dont il fait l’objet, et faisant suite à sa radiation de la liste électorale ordonnée le 22 avril dernier par la Justice ivoirienne, Tidjane Thiam, puisque c’est de lui qu’il s’agit, a décidé de démissionner de son poste de président du Parti démocratique de Côte d’Ivoire/ Rassemblement démocratique africain (PDCI-RDA). S’agit-il d’un repli stratégique ou d’une capitulation ? C’est la question que bien des observateurs se posent sans réponse. Ce d’autant plus que la démission de Tidjane Thiam de la tête du plus vieux parti politique de Côte d’Ivoire, intervient à la veille d’une décision très attendue de la Justice. Pour rappel, le parquet avait déjà requis le débarquement de Tithi, ainsi qu’on le surnomme, de la présidence du PDCI-RDA. Sentant la cause perdue, Tidjane Thiam a-t-il donc pris les devants tout en se donnant les chances de garder toujours la main sur le parti ?

En renonçant à son poste, Tidjane Thiam facilite la tâche au juge

Tout porte à le croire puisqu’en démissionnant, il s’est adjugé le poste de président délégué du PDCI-RDA. Et ce n’est pas tout. Tidjane Thiam dit n’avoir pas renoncé à son ambition de briguer la magistrature suprême et ce, en dépit des goulots d’étranglement qui se dressent sur son chemin, et les peaux de bananes qu’il reçoit chaque jour qui passe. En tout cas, une chose est certaine, en renonçant à son poste, Tidjane Thiam facilite la tâche au juge qui, s’il le souhaite, peut ainsi mettre un terme à la procédure. Pour autant, le PDCI-RDA saura-t-il rebondir face à cette nouvelle donne ? La question reste posée, dans la mesure où le temps joue en sa défaveur. A preuve, il n’y a que cinq mois qui nous séparent de la présidentielle, si bien que l’on se demande si le parti saura se trouver un autre candidat. Jean-Louis Billon qui n’a jamais fait mystère de sa volonté de se présenter à la présidentielle d’octobre prochain, deviendra-t-il le porte-étendard du PDCI-RDA ? S’il est très tôt pour répondre à cette question, on sait, pour le moins, que ce dernier, tout comme Thiam, ne fait pas l’unanimité au sein du parti. C’est dire donc qu’à l’allure où vont les choses, il y a lieu de craindre une implosion du parti de l’éléphant devenu otage des querelles de clocher auxquelles se livrent ses cadres. A moins qu’entre- temps, les uns et les autres fassent montre de sursaut en privilégiant l’intérêt supérieur du parti qui, quoi que l’on dise, ne compte pas pour du beurre dans le landerneau politique ivoirien. A défaut, ce serait la mort programmée du parti, au grand bonheur du Rassemblement des Houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP), parti au pouvoir, qui, on l’imagine, suit avec beaucoup d’intérêt et d’attention ce qui se passe au PDCI-RDA, s’il n’est pas soupçonné d’en être l’instigateur. Et c’est de bonne guerre.

Le désormais ex-président du PDCI-RDA donne l’impression de faire dans le dilettantisme

Car, en politique comme à la guerre, tout ce qui peut contribuer à affaiblir l’ennemi est bon à prendre sans trop attendre. Toutefois, quand bien même l’on souhaite que la classe politique ivoirienne parvienne à un compromis politique, de sorte à ce que la présidentielle qui se profile à l’horizon soit inclusive et apaisée, force est de reconnaître que le désormais ex-président du PDCI-RDA donne l’impression de faire dans le dilettantisme. Car, voilà un homme qui savait qu’il bénéficiait d’une double nationalité, et qui n’a rien fait pour s’en débarrasser à temps. Voilà un homme qui veut être candidat de son parti, mais qui préfère une randonnée en Europe plutôt que de participer à une instance importante qu’est le Comité central qu’il a pourtant, lui-même,convoqué. Et le comble des maladresses a été l’annonce de sa démission de la tête du parti via les réseaux sociaux et ce, depuis sa position à l’étranger. Pour une personnalité qui aspire à présider aux destinées d’une nation, de tels comportements sont à bannir ; tant ils manquent d’élégance.

« Le Pays »