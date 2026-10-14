DEPLACEMENT DU ROI D’ESPAGNE A CEUTA ET MELILLA : Après cette visite de clarification, que fera Rabat ?

Un pavé royal dans les eaux de Ceuta ! Difficile de qualifier autrement le déplacement du roi d’Espagne, Felipe VI, et de son épouse, Letizia Audi, qui se sont rendus dans l’enclave espagnole d’Afrique du Nord, le 13 octobre dernier. Le lendemain, 14 octobre, le couple royal a prolongé son chemin sur Melilla, l’autre enclave espagnole située dans la même partie. C’est une visite royale inédite ; par le contexte et surtout par l’histoire. En effet, cette visite intervient un peu plus de deux mois après la crise migratoire marquée par l’afflux de plus de 70 000 migrants en provenance du Maroc dans l’enclave espagnole en terre africaine. Historiquement, il s’agit surtout de la toute première visite sur place, d’un souverain espagnol depuis près de 20 ans.

La sortie du roi d’Espagne, n’est pas passée sous silence au Maroc

La dernière en date, pour rappel, remonte à novembre 2007, lorsque le roi Juan Carlos, père de Felipe VI, avait fait le déplacement de Ceuta et Melilla pour y affirmer la souveraineté espagnole. Près de deux décennies plus tard, voilà le fils qui marche fièrement dans les pas du père. En effet, face à l’intransigeance du Maroc qui continue de revendiquer ces deux territoires, le souverain espagnol, comme son père, a réaffirmé la souveraineté espagnole dans ces deux enclaves. Et le message est sans ambigüité aucune: «Ceuta et Melilla font partie de la réalité nationale et politique espagnole, l’intégrité territoriale du pays n’est pas négociable», a martelé Felipe VI devant des centaines d’habitants qui n’ont pas caché leur euphorie de recevoir le couple royal sur leurs terres. Visiblement très attendu, c’est dans une ferveur populaire que Sa Majesté a été accueillie avec sa moitié, à son arrivée à Ceuta, où les drapeaux espagnols rouge et jaune étaient affichés partout, avec une foule qui reprenait en chœur les slogans des manifs anti-immigration organisées quasi quotidiennement depuis fin juillet. C’est dire si Felipe VI était en terrain conquis. Et il en a largement profité. Son intervention devant les populations de Ceuta, a même été qualifiée par certains médias espagnols, comme l’une de ses prises de parole politiques les plus marquantes depuis son discours sur la Catalogne en 2017. Ce déplacement était donc plus qu’une simple visite. En effet, en multipliant les messages de soutien en direction des habitants de Ceuta, en allant se recueillir avec son épouse, au cimetière musulman de l’enclave, devant les tombes des 90 migrants morts les 30 et 31 juillet derniers, la majorité noyée dans la mer méditerranée, le souverain espagnol a envoyé un message politique et diplomatique fort. En fait, Felipe VI a voulu, sans aucun doute, marquer son territoire.A présent, la question que tout le monde se pose, est la suivante: que fera Rabat après cette visite de clarification du souverain espagnol? Parce que, le moins que l’on puisse dire, c’est que la sortie du roi d’Espagne n’est pas passée sous silence au Maroc.

Le roi Felipe VI a réaffirmé la volonté de l’Espagne d’entretenir « des relations de bon voisinage » avec le Maroc

En effet, bien avant que le couple royal ne se rende à Ceuta et Melilla, l’annonce de la visite avait déjà suscité des vagues de réactions au sein de certaines populations marocaines. Au point que la visite avait été qualifiée de « pure provocation » par certaines voix non officielles. A côté de ces réactions isolées, l’un des gestes les plus marquants reste le boycott par plusieurs hauts responsables marocains, de la réception organisée le 12 octobre dernier, à Rabat, pour la fête nationale espagnole. Toujours est-il que le roi Felipe VI a réaffirmé la volonté de l’Espagne d’entretenir « des relations de bon voisinage » avec le Maroc, tout en insistant sur « la bonne foi » qui, pour lui, doit être de mise de part et d’autre. Au plus haut sommet de l’Etat marocain, la réaction officielle se fait toujours attendre. Et ce silence observé par Rabat, depuis l’annonce officielle de la visite du couple royal à Ceuta et à Melilla, jusqu’à la sortie très pointue et remarquée de Felipe VI, est pour le moins intrigant. Que cache ce silence qui ressemble plus à un calme avant la tempête ? Augure-t-il d’un bon présage pour la relation bilatérale entre Madrid et Rabat ? Le Maroc va-t-il, une fois de plus, rappeler son ambassadeur pour consultations comme il l’avait déjà fait en 2007 lorsque le roi Juan Carlos s’était rendu dans les deux enclaves? Autant de questions que les uns et les autres se posent en attendant de voir comment le Maroc va réagir à cette offensive diplomatique et souverainiste du roi d’Espagne. Le partenariat construit au fil du temps entre Rabat et Madrid, qui s’est nettement renforcé depuis 2022 avec le soutien de l’Espagne au plan marocain d’autonomie pour le Sahara occidental, va-t-il résister à ces turbulences consécutives à la crise migratoire à Ceuta? On attend de voir.

«Le Pays»