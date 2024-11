DETOURNEMENT AU SEIN DU MINISTERE DE L’ACTION HUMANITAIRE : Sanctionner pour l’exemple

Je suis bouleversé et dévasté depuis que j’ai appris cette terrible nouvelle qui fait froid dans le dos. L’affaire a été révélée, le 4 novembre dernier, par le chef de l’Etat, au cours de sa dernière sortie à l’occasion de la cérémonie officielle de montée des couleurs, à la Présidence du Faso. Le moins que l’on puisse dire, c’est que les faits sont particulièrement graves. En effet, on parle d’une affaire de plusieurs milliards de F CFA et de vivres détournés. J’entends bien que ce n’est pas une première dans ce pays où la morale semble avoir foutu le camp depuis longtemps. Mais poser un acte d’une telle gravité dans le contexte qui est le nôtre, c’est intolérable et même ignoble. L’acte est d’autant plus à condamner qu’il s’agit de l’argent et de vivres qui étaient destinés aux plus démunis, notamment les Personnes déplacées internes (PDI). Ces victimes de la double crise sécuritaire et humanitaire que traverse notre pays, qui ont été contraintes de tout abandonner derrière elles pour échapper à la mort. En effet, cet argent et ces vivres étaient prévus pour s’occuper de ces personnes vulnérables. Ces hommes et femmes dignes qui, du jour au lendemain, ont vu leur vie basculer du mauvais côté et qui, aujourd’hui, manquent de tout, parfois jusqu’au minimum vital. Face à la souffrance de ces dépourvus, ces malfrats, qui se disent aussi Burkinabè, n’ont pensé qu’à leurs intérêts personnels et très égoïstes. Ils ont du boulot, ils mangent bien, ils dorment paisiblement. Mais visiblement, comme si cela ne leur suffisait pas, ils ont préféré leur luxe, leur confort, leur bonheur en faisant le choix cynique d’enlever à ces pauvres qui, eux, n’ont même pas un bon toit pour s’abriter, encore moins le pain vital.

Débusquer tous ces détourneurs qui se croient tout permis

Comment peut-on avoir le courage de poser de tels actes cruels, à la limite assassins? Quel niveau de déchéance morale peut-on atteindre pour se livrer à de telles bassesses? En tout cas, moi, fou, je m’interroge. C’est tout simplement méchant. Heureusement que ces ennemis de l’humanité ont été freinés dans leur élan. En effet, comme l’a affirmé le chef de l’Etat dans son message, le réseau a été démantelé. Et l’excellent travail d’investigation de la police a permis de saisir des véhicules de luxe et plusieurs autres biens. L’autre bonne nouvelle, c’est que quelques éléments de la bande de malfaiteurs ont été écroués. Et ce n’est pas tout. L’affaire aurait été portée devant un tribunal afin que jaillisse toute la lumière. Je tiens d’abord à saluer tout le magnifique travail qui a été abattu en synergie, entre les autorités compétentes et la population, qui a permis d’atteindre ce résultat. Maintenant que l’affaire est entre les mains de la Justice, je souhaite qu’elle puisse établir toute la vérité et que les fautifs paient pour leur crime, pour ainsi dire. Il faut, en effet, sanctionner sans aucune pitié afin que cela serve de leçon à tous les apprentis sorciers tapis dans l’ombre. Les efforts d’investigation doivent également se poursuivre pour débusquer tous ces détourneurs qui se croient tout permis et qui considèrent les deniers publics comme un héritage familial.

«Le Fou»